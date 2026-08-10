Trường Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026

Điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Mở TP.HCM được xác định theo từng mã xét tuyển, bằng nhau giữa các tổ hợp và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Mức điểm này áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, V-SAT, học bạ và SAT sau khi quy đổi theo quy định của trường.

Ở chương trình chuẩn, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26,2 điểm. Xếp sau là Ngôn ngữ Anh 25,5 điểm, Marketing 25 điểm, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,9 điểm, Kinh doanh quốc tế 24,55 điểm. Một số ngành có mức điểm từ 24 điểm trở lên gồm Du lịch 24 điểm, Kế toán 24,15 điểm, Kiểm toán 23,8 điểm, Tài chính - Ngân hàng 23,75 điểm và Luật 23,85 điểm.

Với chương trình tiên tiến, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22,15 điểm. Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 22,15 điểm, tiếp đến Ngôn ngữ Trung Quốc và Marketing cùng 21,5 điểm.

Tại Phân hiệu Đồng Nai, điểm chuẩn từ 18,5 đến 21,5 điểm. Các chương trình liên kết quốc tế có mức điểm từ 15,75 đến 20,3 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau: