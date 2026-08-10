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Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm 2026 đối với nhóm ngành và các ngành/chuyên ngành xét tuyển độc lập như sau:

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 - 1

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội lưu ý, thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành sẽ được thông báo điểm trúng tuyển ngành trong nhóm sau khi trường tải xuống dữ liệu trúng tuyển trên hệ thống chung để phân tích theo nguyện vọng (NV) thí sinh đã đăng ký.

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Theo Thanh Hùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 09:08 AM (GMT+7)
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