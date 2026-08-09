Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn 2026

Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào các khoa của Đại học Nguyễn Tất Thành phải có số điểm từ 15 - 23 (bao gồm hình thức xét tuyển điểm thi THPT và xét học bạ THPT).

Ở khối ngành Sức khỏe, ngành Y khoa và ngành Răng - Hàm - Mặt có có điểm chuẩn cao nhất, với 22 điểm dành cho thí sinh thi THPT và 23 điểm dành cho thí sinh xét học bạ THPT.

Khoa Dược học và Y học cổ truyền, thí sinh sẽ trúng tuyển với điểm thi THPT là 20; với thí sinh xét học bạ THPT, điểm chuẩn là 21.

Khối ngành Kinh doanh và Quản lý, Công nghệ - Kỹ thuật, Xã hội nhân văn, Nghệ thuật có điểm chuẩn thấp nhất. Thí sinh đạt 15 điểm thi THPT và 18 điểm nếu xét học bạ sẽ trúng tuyển vào trường.

Trong khi đó, điểm chuẩn của khối ngành Kuật của trường có điểm chuẩn là 18 với thí sinh xét học bạ và 20 với điểm thi THPT.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn đón tân sinh viên. (Ảnh: NTT)

Cũng theo Đại học Nguyễn Tất Thành, điều kiện cần và đủ kèm theo từng ngành khi xét tuyển phương thức học bạ hoặc đánh giá năng lực cụ thể như sau:

Đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học cổ truyền: Học lực lớp 12 đạt loại Tốt và tổng điểm 3 môn thi THPT đạt từ 20 điểm trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên).

Đối với ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng: Học lực lớp 12 đạt loại Khá và tổng điểm 3 môn thi THPT đạt từ 16,5 điểm trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên).

Đối với khối ngành Luật: Học lực lớp 12 đạt loại Tốt và tổng điểm 3 môn thi THPT đạt từ 18 điểm trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên).

Khối ngành Kinh doanh & Quản lý, Công nghệ - Kỹ thuật, Xã hội nhân văn, Nghệ thuật: Tổ hợp 3 môn thi THPT đạt từ 15 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2026.

Theo quy chế, tất cả thí sinh trúng tuyển đại học nếu muốn theo học phải xác nhận nhập học trực tuyến.

Thời gian để hoàn thành việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào lúc 17h ngày 21/8/2026.

Sau thời gian này, thí sinh không hoàn thành thủ tục nhập học xem như từ chối nhập học tại trường.