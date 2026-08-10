Ngành học nào có điểm chuẩn cao nhất năm 2026?

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển quy về thang điểm 30 vào các ngành chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, Trường Đại học Giáo dục năm nay lấy điểm chuẩn cao nhất là 27,55 điểm ở ngành Sư phạm Toán học. Điểm chuẩn thấp nhất là 19,5 điểm thuộc về nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác, gồm các ngành: Khoa học giáo dục; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị trường học.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy điểm chuẩn 22-26,35 điểm, tăng so với năm ngoái. Ngành Toán học lấy cao nhất với 26,35 điểm, tăng 0,45 so với năm ngoái. Một ngành khác có điểm chuẩn trên 26 là Khoa học dữ liệu. Ngành Sinh học vẫn thấp nhất, nhưng tăng tới 1,95 điểm.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế dẫn đầu với 25,17, giảm 0,55 điểm so với năm ngoái. Đây cũng là ngành duy nhất lấy đầu vào trên 25.

Các ngành còn lại của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn từ 24,2 trở lên, trong đó ngành Kinh tế phát triển thấp nhất và bằng năm ngoái. Các mức trên đều tính theo thang 30, áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực HSA (thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) sau khi quy đổi từ thang 150 về.

Trường Đại học Thuỷ lợi vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, với 24,64 điểm.

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Thuỷ lợi dao động từ 19 đến 24,64 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, với 24,64 điểm.

Tiếp đó là ngành Kỹ thuật cơ điện tử (24,18 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (23,98 điểm), Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (23,73 điểm). Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng; chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý tài nguyên.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2026.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 các chương trình đào tạo.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vẫn dẫn đầu với 26,5/3 điểm, nhưng giảm 1,3 điểm so với năm ngoái. Một số ngành lấy từ 25 điểm là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình IPOP), Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc (cả chương trình chuẩn và IPOP). Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất năm nay là 21,5 điểm, tại các ngành Quản trị kinh doanh (IPOP), Quản trị khách sạn, Tài chính - Ngân hàng. So với năm ngoái, điểm chuẩn giảm ở hầu hết ngành, phổ biến trong khoảng 1-2 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội từ 16 đến 28, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất. So với năm ngoái, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tăng, duy trì vị thế dẫn đầu. Các ngành kỹ thuật khác đều lấy từ 23,92 điểm trở lên, có xu hướng tăng trong bối cảnh khối ngành Kỹ thuật thu hút thí sinh.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 với các chương trình đào tạo tại Trụ sở Học viện (mã trường NHH). Trong số 45 ngành, chương trình đào tạo của Học viện, năm nay có 4 ngành điểm chuẩn hơn mức 26: Điểm chuẩn cao nhất 26,61 đối với ngành Kinh doanh quốc tế; mức 26,28 điểm cho ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; mức 26,08 là ngành Tài chính; mức 26,06 là ngành Kiểm toán.

Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 30/30 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rõ giữa các ngành, phản ánh chất lượng nguồn tuyển cũng như mức độ quan tâm của thí sinh đối với những lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực cao.

Năm 2026, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển cao nhất với 100 điểm theo thang điểm 100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Tiếp theo là Khoa học dữ liệu với 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Đáng chú ý, 5 ngành có mức điểm từ 88,50 điểm trở lên đều thuộc các lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn, gồm Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính....

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (tên gọi mới đổi từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) công bố điểm trúng tuyển cho 81 ngành và chương trình đào tạo. Mức điểm chuẩn toàn trường dao động 18-26,83 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) giữ vị trí cao nhất toàn trường với 26,83 điểm.

Theo sát ngay sau là ngành Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) với 26,42 điểm và chương trình Kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, đào tạo bằng tiếng Việt) với 26,12 điểm. Bên cạnh đó, các ngành thuộc khối kỹ thuật - công nghệ mũi nhọn tiếp tục ghi nhận mức điểm trúng tuyển áp đảo. Cụ thể: ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) đạt 26,09 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) đạt 25,93 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (đào tạo bằng tiếng Việt) đạt 25,78 điểm; Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) đạt 25,33 điểm và Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) đạt 25,20 điểm.

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 19-25,8 điểm. Hai ngành có mức điểm chuẩn cao nhất trường năm nay là Y khoa và Răng Hàm Mặt với cùng mức 25,8 điểm. Trong đó, xét theo tiêu chí phụ đối với thí sinh đồng điểm, ngành Răng Hàm Mặt yêu cầu điểm thi môn toán đạt từ 8,25 điểm trở lên, còn ngành Y khoa yêu cầu môn toán từ 7,75 điểm trở lên.

Nhóm ngành có mức điểm chuẩn tiếp theo bao gồm Y học cổ truyền (23,23 điểm), Dược học (23,23 điểm), Kỹ thuật phục hồi chức năng (22,85 điểm), Kỹ thuật gây mê hồi sức (22,6 điểm) và Tâm lý học (22,6 điểm).

Các ngành thuộc nhóm kỹ thuật y học và khúc xạ có mức điểm trúng tuyển khá đồng đều: Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 22,50 điểm; Khúc xạ nhãn khoa lấy 22,35 điểm và Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 22,25 điểm.

Nhóm ngành khối điều dưỡng và y tế công cộng có điểm chuẩn dao động từ 19 đến 21,25 điểm. Trong đó, ngành Điều dưỡng lấy 21,25 điểm; ngành Hộ sinh lấy 21 điểm; ngành Dinh dưỡng lấy 20,35 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường năm nay là Y tế công cộng với 19 điểm.