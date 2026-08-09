Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026: Hai ngành "hot" điểm cao nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026, dao động từ 21,05 đến 28,12 điểm.

Trong đó, Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 28,12 điểm, tiếp đến là Sư phạm tiếng Trung 28,11 điểm; Sư phạm tiếng Hàn Quốc 27,60 điểm; Sư phạm tiếng Nhật 27,10 điểm và Sư phạm tiếng Đức 26,10 điểm.

Ở nhóm ngành ngôn ngữ, Ngôn ngữ Anh lấy 25,92 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 25,65 điểm, Ngôn ngữ Hàn Quốc 24,30 điểm, Ngôn ngữ Nhật 23 điểm và Ngôn ngữ Đức 22,80 điểm.

Truyền thông quốc tế có điểm chuẩn 24,49 điểm; Tâm lý học giáo dục 22,05 điểm; Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 22,26 điểm. Mức điểm thấp nhất là 21,05 điểm, thuộc ngành Ngôn ngữ Ả Rập.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau: