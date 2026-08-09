Điểm chuẩn Đại học Huế 2026: Ngành nào cao nhất?

Ngày 9/8, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 của các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc.

Theo Đại học Huế, điểm chuẩn năm nay được xác định theo nhiều phương thức tuyển sinh, gồm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm Tiếng Anh ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất với 27,77 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 28,26 điểm đối với xét học bạ. Một số ngành khác có điểm chuẩn đáng chú ý như Sư phạm Tiếng Pháp 23,7 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 23,5 điểm; Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Hàn Quốc cùng lấy 20,5 điểm.

Ở Trường Đại học Sư phạm, nhiều ngành đào tạo giáo viên tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao. Dẫn đầu là ngành Sư phạm Lịch sử với 25,86 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 25,73 điểm, Sư phạm Toán học 25,65 điểm, Sư phạm Vật lý 25,4 điểm và Giáo dục tiểu học 25,1 điểm.

Ngoài ra, các ngành Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Âm nhạc đều có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Tại Trường Đại học Y - Dược, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 25,25 điểm, Y học cổ truyền 22,5 điểm và Dược học 21,85 điểm.

Nhóm ngành sức khỏe còn lại có mức điểm chuẩn từ 17 - 20,75 điểm, trong đó Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 20,75 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 điểm, Điều dưỡng 19,1 điểm; Y học dự phòng, Hộ sinh và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm; Y tế công cộng lấy 17 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học, ngành Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất với 23 điểm; Vật lý học và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông cùng lấy 22,75 điểm.

Trường Du lịch có ngành Quản lý du lịch và khách sạn dẫn đầu với 22 điểm; ngành Quản lý du lịch và lữ hành lấy 21 điểm, ngành Du lịch lấy 20,5 điểm.

Ở Trường Đại học Kinh tế, ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm; Thương mại điện tử lấy 19,5 điểm; Tài chính - Ngân hàng và Kế toán cùng lấy 19 điểm.

Trường Đại học Luật lấy 20 điểm đối với cả hai ngành Luật và Luật Kinh tế. Tại Trường Đại học Nông lâm, ngành Thú y dẫn đầu với 20 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghiệp thực phẩm cùng lấy 18 điểm.

Đối với các đơn vị đào tạo trực thuộc, Khoa Giáo dục thể chất lấy 24,47 điểm; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có ngành Kỹ thuật điện, điện tử lấy cao nhất với 23 điểm; Khoa Quốc tế có ngành Truyền thông đa phương tiện lấy 23,5 điểm. Tại Trường Đại học Nghệ thuật, ngành Sư phạm mỹ thuật lấy 21,51 điểm; ngành Hội họa lấy 20,4 điểm...