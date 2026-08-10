Loại quả siêu giàu tinh bột, ăn xanh vẫn bổ dưỡng đủ đường lại không lo tăng cân

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Khác với chuối chín, chuối xanh có chỉ số GI rất thấp (khoảng 30). Nhờ lượng tinh bột kháng dồi dào, chuối xanh làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn. Đây là thực đơn lý tưởng cho người tiểu đường tuýp 2 hoặc người muốn phòng ngừa căn bệnh này.

Hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, chuối xanh giảm cân chính là một "vũ khí bí mật". Chất xơ và tinh bột kháng trong chuối xanh mất nhiều thời gian để phân hủy, giúp bạn kiềm chế cơn thèm ăn vặt. Một số nghiên cứu cho thấy tinh bột kháng thúc đẩy cơ thể sử dụng mỡ thừa để làm năng lượng một cách hiệu quả hơn.

Chất xơ và tinh bột kháng trong chuối xanh mất nhiều thời gian để phân hủy, giúp bạn kiềm chế cơn thèm ăn vặt. (Ảnh VTC News)

Tốt cho hệ tiêu hoá

Một trong những lợi ích lớn nhất của chuối xanh là chúng giúp tăng cường tiêu hóa. Tinh bột kháng trong chuối xanh đóng vai trò như một prebiotic, tức là nó cung cấp các vi khuẩn có lợi cho dạ dày. Những vi khuẩn có lợi này chịu trách nhiệm phân hủy thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và ngăn ngừa đầy hơi, chướng bụng và táo bón. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa như IBS (Hội chứng ruột kích thích).

Giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ăn chuối xanh luộc hoặc hấp thường xuyên giúp cơ thể kiểm soát lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính (triglycerides) trong máu. Bên cạnh đó, lượng Kali dồi dào trong chuối xanh còn giúp ổn định huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Khi môi trường đường ruột được tối ưu hóa nhờ các lợi khuẩn (được nuôi bằng tinh bột kháng từ chuối xanh), khả năng hấp thụ các khoáng chất thiết yếu của cơ thể đặc biệt là Canxi và Magie sẽ tăng lên đáng kể. Điều này gián tiếp giúp xương và răng của bạn chắc khỏe hơn.

Chống oxy hóa

Chuối xanh chứa các hợp chất phenolic độc đáo có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc duy trì một đại tràng sạch sẽ, khỏe mạnh nhờ tiêu thụ tinh bột kháng cũng được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển các tế bào ung thư ở vùng đại trực tràng.

Giúp xương chắc khỏe

Chuối xanh rất giàu magie, một khoáng chất thúc đẩy sự hấp thụ canxi và mật độ xương. Chuối xanh cũng có lợi trong việc phòng ngừa loãng xương và đảm bảo xương chắc khỏe khi về già. Magie có chức năng co và giãn cơ, do đó cần thiết cho sức khỏe xương và cơ nói chung.

Kích thích chức năng não bộ

Chuối xanh cũng có thể kích thích não bộ. Chúng chứa vitamin B6, rất quan trọng cho quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Những chất hóa học trong não này kiểm soát tâm trạng, giấc ngủ và suy nghĩ. Chuối xanh có thể cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tinh thần tổng thể, đồng thời giảm nguy cơ mắc các rối loạn thần kinh