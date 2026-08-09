Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2026 cao nhất 29,03

Với hệ quân sự, mức điểm cao nhất là 29,03 điểm, áp dụng với thí sinh nữ miền Nam. Xếp sau đó là điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Bắc - 28,65 điểm.

Với hệ dân sự, điểm chuẩn dao động 21,75-26,96, trong đó cao nhất là ngành Tự động hóa.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 400 chỉ tiêu hệ quân sự, theo các phương thức xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, xét điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hệ dân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 720 chỉ tiêu. Học phí hệ dân sự dự kiến 20,9 triệu đồng/năm học.