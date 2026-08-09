Vừa đi nắng về đã đứng trước quạt mạnh: Thói quen tưởng mát lại gây hại

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết thời tiết nắng nóng không phải yếu tố duy nhất làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Một số thói quen tưởng như giúp cơ thể nhanh chóng cảm thấy dễ chịu, trong đó có việc đứng hoặc ngồi ngay trước quạt mạnh sau khi đi ngoài trời về, cũng cần được lưu ý.

Sau nhiều giờ hoạt động dưới nắng, cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thoát nhiệt. Các mạch máu ngoài da giãn ra, mồ hôi tiết nhiều hơn, kéo theo lượng nước và điện giải bị mất. Nếu không được bù kịp thời, người vừa đi nắng về có thể rơi vào tình trạng mất nước, tuần hoàn bị ảnh hưởng, tim phải làm việc nhiều hơn.

Đây là lúc nhiều người mắc một thói quen rất phổ biến: vừa bước vào nhà đã bật quạt số lớn, đứng sát trước luồng gió hoặc lao ngay vào phòng điều hòa lạnh để tìm cảm giác mát.

Theo bác sĩ Hoàng, cơ thể con người khi đang nóng cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Việc làm lạnh đột ngột, đặc biệt khi luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, có thể gây co mạch và làm huyết áp thay đổi nhanh. Với người cao tuổi, người tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc có bệnh tim mạch, sự thay đổi này đáng lưu ý hơn.

Không chỉ đột quỵ, tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột còn được nhiều người liên hệ với hiện tượng liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, thường biểu hiện bằng méo miệng, lệch nhân trung, khó nhắm kín một bên mắt. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ ngồi trước quạt sau khi đi nắng là sẽ bị liệt mặt hay đột quỵ.

Điều đáng lo là những biểu hiện ban đầu của một số bệnh lý thần kinh có thể xuất hiện khá đột ngột. Người bệnh có thể thấy méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê một bên tay chân, chóng mặt, mất thăng bằng hay đau đầu dữ dội.

Trong những trường hợp này, việc tự xử lý tại nhà bằng cạo gió, xoa bóp hoặc các mẹo dân gian có thể làm mất thời gian vàng điều trị. Người bệnh cần được đưa tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Người vừa đi nắng về ngồi ngay trước quạt hoặc điều hòa lạnh có thể gặp rối loạn tuần hoàn. (Ảnh minh hoạ)

Đừng tìm cái lạnh ngay khi vừa bước vào nhà

Sau khi đi ngoài trời nắng về, bác sĩ Hoàng khuyến cáo mọi người thay vì đứng trước quạt hoặc điều hòa ở mức mạnh nên tìm nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và để cơ thể hạ nhiệt từ từ.

Mọi người có thể ngồi nghỉ khoảng 20-30 phút, lau khô mồ hôi, uống nước và theo dõi cảm giác của cơ thể trước khi vào phòng điều hòa. Khi sử dụng quạt, người dân nên để chế độ quay, tránh hướng thẳng vào đầu, mặt hoặc gáy.

Khi sử dụng điều hòa, mọi người không nên đặt nhiệt độ quá thấp ngay khi vừa từ ngoài trời nóng bước vào. Mức khoảng 25-26 độ C và việc hạn chế chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời sẽ giúp cơ thể dễ thích nghi hơn.

Người vừa ở ngoài trời nắng về cũng cần chú ý bù đủ nước, nhất là sau khi vận động hoặc ở ngoài trời trong thời gian dài. Những người ra nhiều mồ hôi có thể cần bổ sung thêm điện giải phù hợp. Mọi người cũng nên hạn chế rượu bia và các đồ uống có thể làm tăng mất nước trong thời điểm này.

Những người lớn tuổi, người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch hoặc từng có tiền sử đột quỵ càng cần thận trọng trong những ngày nắng nóng. Nhóm này không nên chủ quan với các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mệt lả hoặc bất thường về thần kinh sau khi đi ngoài trời về.

Khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn ý thức, người nhà cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến bệnh viện ngay.

Đối với đột quỵ, việc người bệnh được cấp cứu càng sớm càng có ý nghĩa đối với khả năng hồi phục. Vì vậy, mọi người không nên tìm cách làm cơ thể lạnh thật nhanh mà cần cho cơ thể thời gian trở lại trạng thái bình thường.