Quan hệ tình dục buổi sáng có thật sự tốt hơn buổi tối?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu về sức khỏe tình dục ghi nhận buổi sáng là thời điểm cơ thể có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tình dục. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể được phục hồi năng lượng, hormone sinh dục ở nam giới đạt mức cao hơn so với nhiều thời điểm trong ngày, trong khi tinh thần cũng thư thái hơn sau giấc ngủ.

Điều đó không có nghĩa quan hệ vào buổi tối là không tốt, nhưng nếu cả hai có thời gian và sức khỏe phù hợp, việc thay đổi sang buổi sáng có thể mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cùng những lợi ích bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Khởi đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn

Thông tin từ VOV cho hay: Sau khi quan hệ, cơ thể giải phóng nhiều hormone như oxytocin, dopamine và endorphin. Đây đều là những chất dẫn truyền thần kinh có vai trò tạo cảm giác hạnh phúc, thư giãn và gắn kết cảm xúc.

Oxytocin còn được gọi là "hormone yêu thương" vì giúp tăng sự gần gũi giữa các cặp đôi, trong khi endorphin có khả năng làm dịu căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Nhờ đó, nhiều người cảm thấy dễ chịu, lạc quan và bớt áp lực hơn trong suốt buổi sáng làm việc.

Cơ thể tràn đầy năng lượng sau một đêm nghỉ ngơi

Khác với buổi tối khi cơ thể đã tiêu hao nhiều năng lượng sau cả ngày dài, buổi sáng là lúc nhiều người có thể lực tốt hơn.

Đặc biệt ở nam giới, nồng độ testosterone thường đạt đỉnh vào sáng sớm. Hormone này không chỉ liên quan đến ham muốn tình dục mà còn góp phần cải thiện sức mạnh cơ bắp, sự tự tin và tinh thần hứng khởi.

Với nhiều cặp đôi, điều này giúp cuộc yêu trở nên tự nhiên và dễ đạt khoái cảm hơn.

Giúp cơ thể vận động và tiêu hao năng lượng

Quan hệ tình dục cũng là một hình thức hoạt động thể chất. Trong quá trình gần gũi, nhịp tim, nhịp thở và hoạt động của nhiều nhóm cơ đều tăng lên, góp phần tiêu hao một phần năng lượng. Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn việc tập luyện thể thao, hoạt động này vẫn hỗ trợ cơ thể vận động nhiều hơn, cải thiện tuần hoàn máu và giúp khởi động ngày mới một cách tích cực.

VTC News dẫn nguồn tin từ một số nghiên cứu cho thấy sau khi quan hệ, mức cortisol – hormone liên quan đến căng thẳng – có xu hướng giảm xuống. Đồng thời, dopamine được giải phóng giúp não bộ tỉnh táo và tăng động lực làm việc.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy tập trung hơn, bình tĩnh hơn khi giải quyết công việc sau những buổi sáng bắt đầu bằng sự gần gũi với bạn đời.

Tăng sự gắn kết trong hôn nhân

Ở nhịp sống hiện đại, không phải cặp đôi nào cũng có nhiều thời gian dành riêng cho nhau.

Buổi tối thường là lúc cả hai đều mệt mỏi sau công việc hoặc còn bận chăm sóc con cái, khiến đời sống vợ chồng dễ trở nên đơn điệu.

Việc dành vài phút cho nhau vào buổi sáng có thể trở thành khoảng thời gian riêng tư giúp hai người trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và duy trì sự kết nối.

Theo các chuyên gia, sự thân mật về thể chất là một trong những yếu tố góp phần duy trì hạnh phúc hôn nhân lâu dài.

Quan hệ buổi sáng có phù hợp với tất cả mọi người?

Không có thời điểm nào được xem là "tốt nhất" cho mọi cặp đôi. Điều quan trọng là lựa chọn thời gian phù hợp với lịch sinh hoạt, sức khỏe và mong muốn của cả hai.

Nếu thường xuyên phải thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc, việc cố gắng quan hệ vào sáng sớm có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và quan hệ tình dục an toàn. Đây mới là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức khỏe sinh lý cũng như chất lượng đời sống vợ chồng, bất kể cuộc yêu diễn ra vào buổi sáng hay buổi tối.