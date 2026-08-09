Uống mật cá "bổ gan", "tăng cường sức khỏe", người đàn ông 49 tuổi bị tổn thương gan nghiêm trọng

Tổn thương gan cấp rất nặng vì uống mật cá theo mẹo dân gian

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam (49 tuổi), có tiền sử lạm dụng rượu nhiều năm.

Trong một bữa liên hoan, người bệnh uống nhiều mật cá trắm cùng rượu vì tin theo kinh nghiệm dân gian cho rằng có tác dụng "bổ gan", "tăng cường sức khỏe".

Khoảng 12 giờ sau, người bệnh xuất hiện nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt nhẹ, mệt lả và được đưa vào cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng rất cao, GGT tăng và triglycerid tăng ở mức nặng.

(Nguồn: Bệnh viện TWQĐ 108)

BS Hoàng Nghĩa Quốc (Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108) cho biết, đây là trường hợp tổn thương gan cấp rất nặng do uống mật cá trắm trên nền lạm dụng rượu. Y văn cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc mật cá dẫn đến suy gan, suy thận và suy đa cơ quan.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền dịch, điều trị hỗ trợ chức năng gan, theo dõi sát chức năng gan - thận và các chỉ số toàn thân. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng và các xét nghiệm đã cải thiện rõ rệt nhưng vẫn chưa trở về bình thường.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền dịch, điều trị hỗ trợ chức năng gan, thận. Ảnh: BVCC

Vì sao mật cá có thể gây ngộ độc?

Theo BS Hoàng Nghĩa Quốc, mật của một số loài cá họ cá chép chứa độc tố 5α-cyprinol sulfate cùng nhiều thành phần độc khác. Các chất này có khả năng gây tổn thương trực tiếp tế bào gan và ống thận. Đặc biệt, độc tố có tính bền với nhiệt nên việc nấu chín, phơi khô hay ngâm rượu đều không làm mất độc tính.

Ngộ độc mật cá thường diễn biến theo nhiều giai đoạn:

Giai đoạn sớm (trong vài giờ đầu): Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt lả.

Giai đoạn tổn thương cơ quan: Men gan tăng cao, vàng da, rối loạn đông máu; có thể kèm tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức.

Biến chứng muộn: Sau vài ngày, người bệnh có thể xuất hiện tiểu ít hoặc vô niệu, phù, tăng creatinin do tổn thương thận cấp; nhiều trường hợp phải lọc máu.

Điều đáng lưu ý là tổn thương thận có thể xuất hiện muộn, khi các triệu chứng tiêu hóa như nôn và tiêu chảy đã giảm, khiến nhiều người chủ quan và đến viện quá muộn.

(Nguồn: Bệnh viện TWQĐ 108)

Bác sĩ khyến cáo, nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau khi uống mật cá, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là hồi sức và hỗ trợ theo tổn thương cơ quan: bảo đảm đường thở và tuần hoàn, kiểm soát nôn và tiêu chảy, điều chỉnh dịch - điện giải thận trọng, theo dõi chức năng gan - thận và đông máu, xử trí suy cơ quan; lọc máu được thực hiện khi có chỉ định.