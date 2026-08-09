Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương lên đến gần 30

Theo công bố chiều 9/8 của trường Đại học Ngoại thương, ngành này tăng 1,2 điểm so với năm ngoái. Theo sau là ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (i-Hons) với 29,5 điểm.

Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng có mức trúng tuyển từ 28 điểm trở lên; còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, điểm chuẩn là 34,66/40 (Toán nhân hệ số 2). Phân hiệu TP HCM lấy điểm chuẩn từ 26,8 đến 28,5.

Điểm chuẩn nói trên được xét theo tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), các tổ hợp còn lại thấp hơn 1 điểm. Riêng cơ sở Quảng Ninh lấy chung mức 23 điểm cho tất cả.

Chi tiết điểm chuẩn 2026 của trường Đại học Ngoại thương như sau:

Năm 2026, FTU tuyển hơn 4.500 sinh viên. Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng.

Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục nhập học khác theo lịch của từng trường.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp, tháng 5/2026. Ảnh: FTU Times