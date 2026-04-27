81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Năm 2026, nhiều trường đại học tiếp tục sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong các phương thức xét tuyển. Tính đến ngày 27/4, đã có 81 trường công bố bảng quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh. Tuy nhiên, cách quy đổi giữa các trường chưa thống nhất, tạo ra chênh lệch đáng kể về lợi thế xét tuyển.

Việc quy đổi thường áp dụng cho các phương thức như xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Điểm IELTS được quy đổi sang thang điểm 10 của môn tiếng Anh, sau đó tính cùng các môn khác trong tổ hợp xét tuyển

81 trường đại học quy đổi IELTS mức 6.0 trong tuyển sinh năm 2026. (Ảnh minh họa)

Cùng một mức điểm IELTS nhưng giá trị quy đổi có thể khác nhau tùy từng trường. Có nơi thí sinh đạt 6.5 đã được tính mức tối đa 10 điểm, trong khi một số trường khác nâng ngưỡng này lên 7.5 hoặc 8.0.

Theo thống kê, chỉ 6 trường yêu cầu IELTS từ 8.0 trở lên để quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh, gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học CMC, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và Đại học Kiểm sát Hà Nội (chuyên ngành Kiểm sát).

Trong khi, nhiều trường áp dụng mức quy đổi “dễ thở” hơn, cho phép đạt điểm tuyệt đối ở ngưỡng thấp hơn. Bên cạnh đó, phần lớn các trường bắt đầu quy đổi từ IELTS 5.0, một số ít trường chấp nhận từ 4.0 – mức thấp nhất được ghi nhận.

Sự khác biệt này khiến việc sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển không còn mang tính “chuẩn chung”, buộc thí sinh phải theo dõi riêng đề án của từng trường để tối ưu lựa chọn.

Giữa tháng 2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra dự thảo Quy chế tuyển sinh với ba điểm điều chỉnh liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ.

Thứ nhất, thí sinh chỉ được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cho một mục đích duy nhất: hoặc quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, hoặc dùng để tính điểm khuyến khích, nhằm tránh việc cộng điểm trùng lặp.

Thứ hai, tổng điểm cộng tối đa trong xét tuyển là 3 điểm trên thang 30. Trong đó, điểm khuyến khích dành cho chứng chỉ ngoại ngữ tối đa 1,5 điểm, giảm so với mức tối đa 3 điểm trước đây.

Thứ ba, các trường phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm, tương ứng với thang điểm chứng chỉ, nhằm tăng độ phân hóa. Sau yêu cầu này, nhiều trường đã điều chỉnh bảng quy đổi theo hướng chi tiết hơn. Tuy vậy, mức điểm cụ thể ở từng ngưỡng vẫn có sự khác biệt, khiến bức tranh quy đổi IELTS năm 2026 tiếp tục phân hóa giữa các cơ sở đào tạo.