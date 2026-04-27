Nữ sinh Bách khoa tốt nghiệp sớm, đạt loại giỏi ngành hiếm ít người dám chọn

Từ chuyên Lý rẽ sang ngành Hóa học chuyên sâu

Lê Nguyễn Vy Hân tốt nghiệp sớm chương trình Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) ngành Công nghệ vật liệu, đạt loại giỏi, với điểm trung bình tích lũy 3.4/4.0, điểm rèn luyện tuyệt đối 100/100.

Cách đây 4 năm khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Hân đã theo học chương trình khoa học tự nhiên nâng cao. Môi trường này giúp cô sớm xây dựng nền tảng vững chắc ở các môn khoa học cơ bản, đặc biệt là Vật lý và Hóa học.

Việc giành Huy chương đồng Olympic tháng 4 môn Vật lý là bước ngoặt giúp Hân hình thành tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề, những yếu tố quan trọng khi bước vào lĩnh vực kỹ thuật.

Đáng chú ý, dù có thế mạnh ở Vật lý, Hân lại lựa chọn theo đuổi ngành Vật liệu Polymer – một lĩnh vực đòi hỏi nền tảng Hóa học chuyên sâu. Theo Hân, lý do nằm ở chính sự giao thoa của hai lĩnh vực. “Nếu Vật lý giúp giải thích các quy luật, cơ chế và tính chất của vật chất, thì Hóa học lại cho phép đi sâu vào cấu trúc và cách tạo ra vật liệu. Chính sự kết hợp đó khiến em thấy ngành vật liệu rất thú vị và phù hợp với định hướng của bản thân”, Hân chia sẻ.

Trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nghiên cứu khoa học là một phần không thể tách rời với Hân. Ngay từ sớm, Hân đã chủ động tiếp cận phòng thí nghiệm, tham gia các đề tài để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2024, cô tham gia hai đề tài liên quan đến nhựa nhiệt rắn sinh học cho vật liệu composite cốt sợi thủy tinh và nhựa bền vững từ dầu ăn thừa, những hướng nghiên cứu gắn với xu thế phát triển vật liệu thân thiện môi trường.

Sang năm 2025, Hân tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu sang lĩnh vực vật liệu polymer cảm biến cơ học. Việc tham gia nhiều đề tài khác nhau giúp cô không chỉ tích lũy kỹ năng thực nghiệm, mà còn xây dựng được cái nhìn tổng thể về lĩnh vực vật liệu – từ cơ bản đến ứng dụng.

Lê Nguyễn Vy Hân, tốt nghiệp sớm chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp loại giỏi - Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, hướng nghiên cứu mà Hân dành nhiều tâm huyết nhất là vật liệu tự phục hồi (self-healing materials). Đây cũng là chủ đề cô lựa chọn cho khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu tổng hợp Poly(amide-urethane) tự lành trên cơ sở Dithiodipropionic Acid”. Đề tài đạt điểm 8.9/10, nhưng quan trọng hơn, nó đánh dấu bước đi rõ ràng trong định hướng học thuật của Hân, tập trung vào vật liệu polymer thông minh, đặc biệt là các hệ vật liệu có khả năng “tự chữa lành” sau hư hỏng.

Học trường kỹ thuật nhưng thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Song song với hoạt động học tập và nghiên cứu, bảng thành tích của Hân được duy trì ổn định qua từng năm. Hân đạt danh hiệu Sinh viên giỏi toàn diện năm học 2023–2024 và Sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2024–2025. Các học bổng khuyến khích học tập được duy trì liên tục qua nhiều học kỳ. Ngoài ra, Hân còn nhận học bổng Fuji Seal năm 2024 và học bổng Trần Đại Nghĩa – Sinh viên tài năng năm học 2024–2025.

Dù theo học môi trường kỹ thuật, Vy Hân vẫn đạt TOEIC 735 và DELF B1, đủ để đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây là một lợi thế đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Để có thể hoàn thành chương trình PFIEV sớm một học kỳ, điều không dễ đạt được khi khối lượng kiến thức của chương trình vốn nặng hơn so với hệ chính quy, Hân đã xây dựng cho mình một chiến lược học tập rõ ràng ngay từ đầu.

Cô duy trì thói quen đọc tài liệu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên chủ động hơn. Việc đăng ký môn học được tính toán cẩn thận, bám sát khung chương trình nhưng có điều chỉnh linh hoạt để học vượt một số môn. Đặc biệt, các học kỳ hè được tận dụng tối đa để hoàn thành các học phần chính trị, qua đó giảm tải áp lực cho các học kỳ chính.

Trong cân bằng giữa học tập và nghiên cứu, Hân lựa chọn cách “chia nhịp”. Thời điểm đầu kỳ học, khi chưa chịu áp lực thi cử, Hân dành nhiều thời gian cho phòng thí nghiệm. Khi bước vào giai đoạn thi, cô giảm thời gian làm Lab để tập trung ôn tập. Nhờ đã có nền tảng từ việc chuẩn bị trước, quá trình ôn thi với Hân diễn ra nhẹ nhàng hơn, không rơi vào trạng thái quá tải.

Dù vậy, Hân cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở khối lượng kiến thức hay cường độ học tập, mà đến từ áp lực nội tại. Đó là nỗi sợ không đạt được những tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra. Áp lực này kéo dài từ những ngày đầu nhập học cho đến khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

“Nhưng nhìn lại, em biết ơn điều đó, vì chính áp lực đã rèn giũa nên một phiên bản kỷ luật hơn và là động lực để em không ngừng tiến về phía trước”, Hân chia sẻ.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Hân vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh. Những trải nghiệm này giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và quản lý thời gian. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để xây dựng các mối quan hệ, học cách làm việc nhóm và giữ cho mình một nguồn năng lượng tích cực trong suốt hành trình học tập.

Hân xác định trong 2-3 năm tới tiếp tục theo đuổi con đường học thuật ở bậc sau đại học. Mục tiêu của cô là nghiên cứu sâu hơn ở lĩnh vực vật liệu polymer thông minh, đặc biệt là các hệ vật liệu tự phục hồi – hướng nghiên cứu đang thu hút nhiều sự quan tâm trong khoa học vật liệu hiện đại.