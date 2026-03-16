Quy đổi điểm IELTS xét tuyển đại học 2026: Nhiều trường công bố mức quy đổi để đạt 10 điểm tối đa

Quy đổi điểm IELTS xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương 2026

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) vừa công bố bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, nhà trường chia thành 7 mức quy đổi, từ 4.0. Với chứng chỉ IELTS, năm nay nhà trường chỉ xét tuyển thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên (hoặc chứng chỉ tương đương).

Cụ thể, thí sinh có IELTS 6.5 sẽ được quy đổi thành 8,5 điểm môn tiếng Anh, 7.0 tương đương 9 điểm, 7.5 tương đương 10 điểm và từ 8.0 đến 9.0 là 10 điểm.

Với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác như tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, nhà trường chia thành 5 mức quy đổi nhưng chỉ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật N3 từ 130/180 điểm trở lên của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT hoặc bài thi môn tiếng Nhật từ 220 điểm trở lên trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU).

Quy đổi điểm IELTS xét tuyển vào Học viện Tài chính 2026

Học viện Tài chính cho biết, năm nay sẽ xét tuyển 6.120 sinh viên bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với xét tuyển kết hợp, Học viện Tài chính xét thí sinh có xếp loại học tập ba năm THPT đạt tốt. Nếu có thêm chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương, SAT 1050/1600, ACT 22/36 hay giải ba cấp tỉnh trở lên, thí sinh sẽ được chia nhóm riêng để tính thêm thành tích đó.

Quy đổi điểm IELTS xét tuyển vào Học viện Tài chính như sau:

Quy đổi điểm IELTS xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân 2026

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) năm nay tuyển gần 9.000 sinh viên ở 88 ngành, trong đó có 15 ngành mới mở, như Toán ứng dụng, Kinh tế y tế, Quản trị rủi ro định lượng... Năm nay, Nhà trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS, SAT, TOIEC của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Việc quy đổi tương đương giữa các phương thức sẽ được trường thông báo sau, căn cứ kế hoạch chung của Bộ GDĐT. Điểm xét được tính theo thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trường không dùng kết quả miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp, không xét điểm thi tốt nghiệp các năm trước.

Quy đổi điểm IELTS xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết năm nay tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 so với năm ngoái, một phần do mở 5 chương trình đào tạo mới, gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ (chương trình chuẩn), Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (chương trình tiên tiến).

Trường giữ ổn định ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét theo điểm thi đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp các tổ hợp A01, D01, D07 hoặc được cộng điểm thưởng khi xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy.

Mức quy đổi từ 8 đến 10, tương đương IELTS từ 5.0 trở lên, chia 5 bậc theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ GDĐT. So với dự kiến hồi tháng 10 năm ngoái, mức quy đổi thấp hơn.

Bảng quy đổi điểm IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Bộ GDĐT nói gì về quy đổi điểm IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ

Mỗi mùa tuyển sinh vẫn có một tỉ lệ nhất định thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển hoặc được cổng điểm xét tuyển đại học. Những năm gần đây tỉ lệ này ngày càng nhiều hơn.

Trao đổi về thay đổi trong xét tuyển đại học năm 2026, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho hay: "Việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học bắt đầu từ năm 2017 đến nay. Ngoại ngữ là một trong những yêu cầu chuẩn đầu ra của hầu hết các chương trình đào tạo bậc đại học. Nhiều thí sinh đã không thể tốt nghiệp đại học đúng thời hạn vì không đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ của chương trình đào tạo.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, ngoại ngữ vẫn là một công cụ quan trọng trong học tập và mở ra cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Do đó, việc duy trì xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học là yêu cầu khách quan.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh lần này điều chỉnh theo hướng khai thác được năng lực ngoại ngữ của thí sinh và bảo đảm nguyên tắc công bằng trong xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt THPT hoặc kết quả học bạ có dùng chứng chỉ ngoại ngữ thì cơ sở đào tạo quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển theo trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.

Từ năm 2026, Bộ GDĐT theo hướng dẫn quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thống nhất sử dụng trong toàn hệ thống. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng 1 lần hoặc thay thế môn ngoại ngữ hoặc được cộng điểm tối đa 1,5.