Không kỷ luật thầy giáo dạy toán nhéo lỗ tai 17 học sinh

UBND xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc phụ huynh học sinh Trường THCS Trương Văn Chỉ "tố" thầy giáo môn toán có hành vi nhéo lỗ tai nhiều học sinh lớp 7.

Trường THCS Trương Văn Chỉ, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, thực hiện xác minh nội dung phản ánh của người dân, ngày 13/4, UBND xã Hiếu Thành giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã xác minh nội dung vụ việc.

Kết quả, vụ việc xảy ra sáng 16/3 tại Trường THCS Trương Văn Chỉ, xã Hiếu Thành. Chiều cùng ngày, Ban Giám hiệu nhà trường mời giáo viên dạy môn toán lớp 7/2 làm việc, thầy cũng thừa nhận có những hành vi nhéo lỗ tai học sinh, mục đích để răn đe cho các em học sinh học tốt hơn (chủ yếu để dọa).

"Hành vi của thầy không làm ảnh hưởng đến sức khỏe các em học sinh; nhưng hành vi đó không được phép trong phương pháp giảng dạy và thầy cũng đã nhận khuyết điểm của mình" - UBND xã Hiếu Thành cho hay.

Ngày 26/3, Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành mời gia đình 17 em học sinh đã bị thầy nhéo lỗ tai đến để lắng nghe ý kiến, đề xuất của phụ huynh. Qua trao đổi, tất cả các phụ huynh không yêu cầu truy cứu hay xử lý thầy giáo mà kiến nghị, đề xuất khuyên thầy nên thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp.

Ngày 10/4, nhà trường vẫn tiến hành thực hiện quy trình đưa ra Hội đồng xử lý kỷ luật để xem xét. Kết quả, tập thể Hội đồng bỏ phiếu không kỷ luật đối với thầy giáo trên, tuy nhiên nhà trường vẫn chỉ đạo phải kiểm điểm trước tập thể Hội đồng sư phạm. Sau khi kiểm điểm trách nhiệm, nhà trường không nhận được bất kỳ lời khiếu nại hay kiến nghị, phản ánh nào của phụ huynh học sinh.

