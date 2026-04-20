Tuyển sinh ĐH 2026: Nhiều thay đổi quan trọng

Sáng 20-4, tại TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD-ĐT) tổ chức hội nghị tuyển sinh ĐH toàn quốc năm 2026, công bố nhiều điểm mới đáng chú ý trong công tác tuyển sinh năm nay, đồng thời tổng kết mùa tuyển sinh năm trước.

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, một thay đổi quan trọng trong tuyển sinh ĐH 2026 là việc mở rộng lĩnh vực áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe, năm nay lĩnh vực pháp luật cũng chính thức được bổ sung vào danh sách này.

Đáng chú ý, quy định xét tuyển bằng học bạ tiếp tục được siết chặt. Thí sinh muốn đăng ký theo phương thức này phải đạt tối thiểu 15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển học bạ hoặc các môn toán, văn và môn thứ ba. Quy định này nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng đầu vào, hạn chế tình trạng chênh lệch giữa các phương thức xét tuyển.

Một nội dung nhận được nhiều ý kiến tại hội nghị là việc điều chỉnh điểm ưu tiên ngoại ngữ.

Theo đó, mức cộng điểm giảm từ 3 điểm xuống còn tối đa 1,5 điểm. Nhiều đại biểu cho rằng biên độ thay đổi lớn có thể gây tâm lý hoang mang cho học sinh trong việc định hướng học tập.

GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế, kiến nghị cần xây dựng chiến lược tuyển sinh ổn định trong dài hạn. Ông cho rằng việc điều chỉnh chính sách liên tục qua từng năm khiến xã hội, đặc biệt là học sinh gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch học tập từ sớm.

Theo ông, các quy định cần có lộ trình rõ ràng trong 3-5 năm để đảm bảo tính dự báo và ổn định tâm lý.

Thông tin về kỳ tuyển sinh ĐH 2025, đại diện vụ Giáo dục ĐH cho biết có 76% cơ sở đào tạo đạt tỉ lệ nhập học trên 80%, tăng so với năm 2023 (63%) và năm 2024 (71,38%).

Xét theo nhóm ngành, trong 24 nhóm ngành đào tạo, có 12 nhóm chiếm gần 90% số sinh viên nhập học so với chỉ tiêu, trong khi 12 nhóm còn lại chỉ chiếm khoảng 10%, với quy mô dưới 10.000 sinh viên.

Đáng chú ý, nhóm ngành sư phạm ghi nhận tỉ lệ nhập học trên 90%, số lượng thí sinh đăng ký và trúng tuyển đều tăng cao tại nhiều trường nhờ tác động từ các chính sách mới của Luật Nhà giáo. Tương tự, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược và STEM tiếp tục thu hút thí sinh cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn tuyển.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh vẫn còn một số hạn chế. Nguyên nhân đến từ phía thí sinh như khai sai thông tin, không rà soát kỹ hoặc không hoàn tất quy trình, đăng ký không đúng thời hạn. Bên cạnh đó, một số cơ sở đào tạo chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, báo cáo chưa kịp thời, thậm chí chưa tham gia hệ thống xét tuyển hoặc còn xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Kết luận hội nghị, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhìn nhận tuyển sinh luôn là lĩnh vực nhạy cảm, tác động đến nhiều bên liên quan. Vì vậy, các chính sách cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp thu ý kiến từ các cơ sở đào tạo và chuyên gia, đồng thời định hướng xây dựng quy chế tuyển sinh ổn định đến năm 2030, tiến tới tăng quyền tự chủ cho các trường.

Đẩy mạnh đào tạo lĩnh vực chiến lược Trong kỳ tuyển sinh ĐH 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến triển khai các chương trình đào tạo tài năng ở các lĩnh vực trọng điểm như bán dẫn, năng lượng hạt nhân và đường sắt. Đồng thời, nhiều học bổng sẽ được triển khai cho các chương trình kỹ sư, thạc sĩ thuộc nhóm ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược quốc gia.