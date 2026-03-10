ĐH Ngoại thương yêu cầu IELTS tối thiểu 6.5 quy đổi: Ảnh hưởng thế nào đến thí sinh?

Theo bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương, điểm IELTS sẽ được chuyển đổi sang điểm môn tiếng Anh theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển.

Cụ thể, IELTS 6.5 được quy đổi thành 8,0 điểm, IELTS 7.0 tương đương 8,5 điểm, IELTS 7.5 tương đương 9,0 điểm, IELTS 8.0 tương đương 9,5 điểm, trong khi từ IELTS 8.5 trở lên được tính tối đa 10 điểm. Như vậy, những thí sinh đạt điểm IELTS cao có thể có lợi thế đáng kể khi quy đổi sang điểm môn tiếng Anh.

Theo thống kê các trường đại học công bố phương án tuyển sinh gần đây, nhiều trường chấp nhận quy đổi IELTS từ 5.0 hoặc 5.5, thậm chí có nơi từ 4.0 đã có thể quy đổi sang điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển.

Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương vẫn giữ ngưỡng 6.5 là mức tối thiểu, đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt trình độ ngoại ngữ khá tốt mới có thể sử dụng chứng chỉ này để xét tuyển. Chính vì vậy, trong các bảng so sánh mức quy đổi IELTS của các trường đại học, Ngoại thương thường được xếp vào nhóm yêu cầu cao hơn mặt bằng chung.

Ngoài IELTS, nhà trường cũng chấp nhận một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác như TOEFL iBT, Cambridge English Scale hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Nhật JLPT, với các mức quy đổi tương ứng.

Mức quy đổi điểm IELTS này tạo ra không ít áp lực cho nhóm thí sinh chưa kịp chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong bối cảnh nhiều trường đại học ngày càng mở rộng các phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế, việc thiếu chứng chỉ IELTS có thể khiến một số thí sinh bỏ lỡ cơ hội tham gia một kênh xét tuyển quan trọng.

Bên cạnh đó, chi phí thi chứng chỉ quốc tế cũng là yếu tố được nhiều học sinh và phụ huynh cân nhắc. Để đạt được mức IELTS từ 6.5 trở lên, thí sinh thường phải đầu tư thời gian học tập và luyện thi trong thời gian dài.

Dù vậy, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng. Phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế chỉ là một trong nhiều con đường để vào đại học.

Theo đề án tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại thương vẫn duy trì nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Trong đó có xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp học bạ, cùng một số phương thức khác tùy từng chương trình đào tạo.

Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh không có chứng chỉ IELTS vẫn có thể tham gia xét tuyển thông qua các phương thức truyền thống. Trước sự đa dạng về phương thức xét tuyển, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường trước khi đăng ký.

Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đang dần trở thành lợi thế lớn trong quá trình tuyển sinh đại học. Không chỉ giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ còn là nền tảng quan trọng để sinh viên tiếp cận môi trường học tập và làm việc toàn cầu trong tương lai.

Vì vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng học sinh nên chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ từ sớm, không chỉ nhằm phục vụ việc xét tuyển đại học mà còn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động sau này.