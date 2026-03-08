21 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 6.0 trong quy đổi tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong các phương thức xét tuyển. Theo thông tin từ đề án tuyển sinh của các trường, hiện có 21 trường đại học công bố bảng quy đổi chứng chỉ IELTS từ mức 6.0 sang điểm môn tiếng Anh để phục vụ xét tuyển.

Việc quy đổi thường áp dụng cho các phương thức như xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Điểm IELTS được quy đổi sang thang điểm 10 của môn tiếng Anh, sau đó tính cùng các môn khác trong tổ hợp xét tuyển.

21 trường đại học quy đổi IELTS mức 6.0 trong tuyển sinh năm 2026. (Ảnh minh họa)

Danh sách các trường công bố bảng quy đổi IELTS gồm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học CMC, Đại học Thăng Long, Đại học Điện lực, Đại học Lâm nghiệp, Học viện Hành chính và Quản trị công, Đại học Y - Dược (Đại học Huế), Đại học Mở TP.HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Nha Trang, Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Văn Lang.

Ở phần lớn các trường, IELTS 6.0 được quy đổi tương đương khoảng 9-10 điểm môn tiếng Anh, tuy nhiên mức điểm cụ thể khác nhau tùy theo bảng quy đổi của từng cơ sở đào tạo. Một số trường quy đổi theo nhiều mức chi tiết hơn để phân hóa thí sinh.

Chẳng hạn, tại Đại học Bách khoa TP.HCM, thí sinh đạt IELTS 6.0 được quy đổi khoảng 8 điểm môn tiếng Anh, trong khi mức 10 điểm chỉ dành cho thí sinh có IELTS 8.0 trở lên.

Thực tế cho thấy nhiều trường bắt đầu quy đổi từ IELTS 5.0, nhưng mức 6.0 trở lên thường mang lại lợi thế rõ rệt khi xét tuyển kết hợp, đặc biệt với các ngành có yêu cầu cao về năng lực ngoại ngữ như kinh tế, công nghệ thông tin, truyền thông quốc tế hay chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Theo quy chế tuyển sinh đại học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ vừa để quy đổi điểm vừa để cộng điểm ưu tiên, nhằm tránh việc một lợi thế được tính nhiều lần trong quá trình xét tuyển.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh, việc công bố bảng quy đổi cụ thể giúp thí sinh chủ động hơn trong lựa chọn phương thức xét tuyển và chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, thí sinh vẫn cần theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của từng trường để nắm rõ mức quy đổi và điều kiện áp dụng cho từng ngành đào tạo.