Thí sinh 2k8 và những lưu ý không thể bỏ qua tại kỳ tuyển sinh đại học 2026

Ngày 20/4, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học năm 2026 nhằm tổng kết công tác năm cũ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị tập trung thảo luận về hoàn thiện quy trình, tăng cường tự chủ giáo dục và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, công tác tuyển sinh gần đây duy trì đà tăng trưởng tích cực. Từ năm 2022, số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT luôn ổn định trên 1 triệu em. Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận tỷ lệ nhập học đạt trên 90%, cao nhất trong 4 năm qua. Thống kê chỉ ra sự khởi sắc khi 76% cơ sở đào tạo đạt tỷ lệ nhập học trên 80%. Nhóm ngành Sư phạm và Công nghệ - Kỹ thuật tiếp tục khẳng định sức hút với tỷ lệ nhập học vượt ngưỡng 90%.

Hệ thống hiện duy trì 17 phương thức xét tuyển, tập trung vào 5 nhóm chính. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT phổ biến nhất (trên 50%), tiếp theo là học bạ (khoảng 29%), xét tuyển kết hợp (trên 15%), thi riêng (trên 5%) và tuyển thẳng (khoảng 0,3%). Xu hướng giảm nhẹ phương thức xét học bạ cho thấy nỗ lực tăng cường tính chuẩn hóa. Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học cũng chỉ ra sai sót của thí sinh trong khai báo thông tin hoặc chậm nộp lệ phí, dẫn đến mất cơ hội nhập học đáng tiếc.

Kỳ tuyển sinh 2026 dự kiến sẽ giữ ổn định quy chế để tạo thuận lợi tối đa cho người học

Bộ GD&ĐT xác định nộp lệ phí là khâu trọng yếu. Thời gian nộp lệ phí năm 2026 dự kiến từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7. Để hệ thống thông suốt, Bộ tiếp tục phân luồng thanh toán theo địa phương, đồng thời khuyến cáo thí sinh thực hiện sớm để tránh rủi ro nghẽn mạng giờ chót.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật. Các chương trình đào tạo tài năng sẽ triển khai mạnh mẽ trong lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, hạt nhân, đường sắt và STEM.

Tại phiên thảo luận, các trường tập trung vào việc hoàn thiện quy chế theo hướng rõ ràng, ổn định. Nhiều ý kiến quan tâm đến quy định tổ hợp xét tuyển có điểm Toán hoặc Ngữ văn chiếm tỷ trọng nhất định và cần hướng dẫn cụ thể để tránh lúng túng. Các vấn đề về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tiêu chí phụ và hoàn thiện hệ thống lọc ảo cũng được kiến nghị làm rõ. Một số đơn vị đề xuất xem xét cơ chế hỗ trợ hoặc miễn lệ phí xét tuyển nhằm giảm thiểu rào cản cho thí sinh.

Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh nhu cầu xây dựng chiến lược ổn định dài hạn. Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), việc thay đổi quy chế liên tục có thể gây xáo trộn định hướng học tập. Do đó, cần có khung chính sách ổn định, có tính dự báo để học sinh chuẩn bị từ sớm.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân khẳng định tuyển sinh năm 2026 sẽ giữ ổn định, đơn giản hóa quy trình và khắc phục các bất cập. Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu tuyển sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia để đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh việc khuyến khích các trường tự chủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận đề xuất hỗ trợ lệ phí và giao các đơn vị nghiên cứu. Mục tiêu quan trọng là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho mọi thí sinh.