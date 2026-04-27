Ghi nhận 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong

Ngày 27-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó 1 bệnh nhi đã tử vong.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi

Bệnh nhi tử vong là N.D.T.Ê (SN 2024, tạm trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà bệnh nhi, trẻ ở nhà với gia đình, chưa đi nhà trẻ.

Ngày 23-4, trẻ xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Đến ngày 25-4, trẻ sốt cao, nôn ói li bì nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm khám, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do viêm não mô cầu, viêm phổi nặng và viêm màng não. Dù được tích cực cấp cứu, điều trị, bệnh nhi tử vong lúc 9 giờ 45 phút ngày 26-4. Đáng chú ý, trẻ chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả bệnh nhi và một người tiếp xúc gần là chú ruột đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện người chú bị ho, mệt mỏi và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Phun hóa chất khử khuẩn các khu vực liên quan

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cho các trường hợp tiếp xúc gần dùng kháng sinh dự phòng.

Đồng thời, tiến hành xử lý môi trường khu vực bệnh nhân sinh sống bằng hóa chất, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần.

Bệnh có thể khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, cứng cổ, nôn ói, phát ban và nhanh chóng tiến triển nặng, đe dọa tính mạng.