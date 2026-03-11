Bảng quy đổi IELTS của 30 trường đại học và ngưỡng điểm 10 cho mức 6.0

Tính đến trung tuần tháng 3, hàng loạt cơ sở giáo dục đại học công lập đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến. Theo quy định mới, các trường khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển phải xây dựng bảng quy đổi đảm bảo tính phân hóa với ít nhất 5 mức điểm. Quy chế này nhằm đảm bảo tính công bằng, phản ánh thực chất năng lực thí sinh và triệt tiêu tình trạng "lạm phát" điểm 10 chứng chỉ từng tồn tại.

Thực tế ghi nhận, thay vì "cào bằng" mức 6.5 IELTS đạt điểm 10 như trước, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến sự phân loại khắt khe. Các trường đại học đã vận dụng quyền tự chủ để quyết định mức quy đổi sát với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành đào tạo.

Chi tiết bảng quy đổi điểm IELTS tại một số trường đại học

(Ghi chú: Đơn vị trong bảng quy đổi là điểm. Dấu "-" nghĩa là trường không tiếp nhận hoặc không quy đổi ở mức đó).

Cẩn trọng điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng

Bên cạnh bảng quy đổi, thí sinh cần đặc biệt quan tâm đến các điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng hồ sơ. Ví dụ, tại Trường ĐH Ngoại thương, dù bảng quy đổi có mức dành cho IELTS 4.0 nhưng theo thông báo hướng dẫn, trường chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp đối với thí sinh đạt từ 6.5 IELTS trở lên.

Ngoài ra, hình thức sử dụng chứng chỉ cũng có sự khác biệt rõ rệt. Nhóm trường như ĐH Giao thông Vận tải hay ĐH Luật TP.HCM hiện không quy đổi trực tiếp sang thang điểm 10 mà chuyển sang hình thức cộng điểm ưu tiên/điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển. Cách làm này đòi hỏi thí sinh phải nỗ lực đồng đều ở các môn văn hóa khác trong tổ hợp xét tuyển thay vì chỉ tập trung vào chứng chỉ ngoại ngữ.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc nắm bắt chi tiết bảng quy đổi ngay từ thời điểm này sẽ giúp thí sinh có chiến lược ôn tập và đặt nguyện vọng phù hợp, tránh lỡ cơ hội vào các trường đại học mục tiêu do không đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật trong quy định mới.