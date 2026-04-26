Nữ sinh Phú Thọ là Thủ khoa lập kỷ lục cao nhất kỳ thi HSA 2026: Dùng tư duy IELTS 8.0 để giải đề Văn học

Đợt thi HSA 604 (đợt 4/6) ghi nhận hơn 21.000 thí sinh dự thi, trong đó mức điểm cao nhất toàn kỳ thi tính đến thời điểm này là 133/150. Thành tích ấy thuộc về bạn Dương Tuyết Nhi, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với phóng viên, Tuyết Nhi cho biết, dù tự tin với bài làm nhưng kết quả thủ khoa vẫn nằm ngoài dự đoán ban đầu. "Khi kết quả hiển thị trên màn hình, mình cảm thấy khá bất ngờ vì trong quá trình làm bài có những phần bản thân cảm thấy chưa thực sự chắc chắn. Chỉ đến khi Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm số cao nhất toàn đợt, mình mới thực sự tin vào kỷ lục này", Tuyết Nhi chia sẻ.

Thành tích này không đến từ sự may mắn mà là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài. Trước khi chinh phục HSA, Tuyết Nhi đã sở hữu thành tích học tập đáng nể: Giải Nhất tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10, giải Ba tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11 và lớp 12 (thi vượt cấp năm lớp 11); giải Nhì tỉnh môn Toán lớp 12 và đạt IELTS 8.0. Nền tảng vững chắc ấy đã giúp Nhi có tâm thế tự tin khi bước vào kỳ thi.

Thủ khoa cho biết mình không ôn luyện quá nhồi nhét. Thay vào đó, Tuyết Nhi vận dụng tư duy logic từ việc học IELTS để giải quyết các phần thi khác nhau. “Về môn Văn, mình thấy khá giống phần đọc hiểu của Tiếng Anh. Mình đã sử dụng các kỹ năng tư duy ngôn ngữ và kỹ thuật đọc từ IELTS sang vì thấy bài thi thiên về tư duy chứ không quá đánh đố về cấu trúc hay từ ngữ Tiếng Việt”, Nhi chia sẻ.

Đối với môn Toán, Tuyết Nhi bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho giáo viên hướng dẫn: “Mình cảm thấy may mắn vì được cô giáo Nguyễn Thu Thuỳ xây dựng gốc kiến thức rất chắc chắn. Cô cũng là người truyền cảm hứng và đồng hành giải đề cùng chúng mình suốt thời gian qua”.

Hành trình học tập của Tuyết Nhi cũng có nhiều giai đoạn khiến cô bạn gặp áp lực và khó khăn. Để cân bằng lại, Nhi duy trì thói quen chơi đàn piano và đánh cầu lông. Nhi chia sẻ: “Bình thường mình vẫn chơi đàn để giải trí, chỉ đến khi sát ngày thi mình mới tạm dừng để tập trung tối cao độ cho việc học”.

Sự điềm tĩnh và tự lập của Tuyết Nhi còn đến từ sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Có mẹ là giáo viên và bố là kỹ sư xây dựng, Nhi luôn được bố mẹ tạo điều kiện để tự quyết định con đường của mình. “Bố mẹ mình lúc nào cũng ủng hộ nguyện vọng của con. Dù bố mẹ chưa hiểu rõ hoàn toàn về ngành học tương lai của mình nhưng luôn tin tưởng vào lựa chọn đó”, Tuyết Nhi tâm sự.

Với hành trang là thủ khoa HSA, Tuyết Nhi dự định sẽ đặt nguyện vọng vào khối ngành Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, tiếp tục theo đuổi đam mê với những con số và tư duy logic trong môi trường đại học.