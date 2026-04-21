Tuyển sinh Y Dược 2026: Siết chặt đầu vào, mở rộng tổ hợp

Khác với sự phụ thuộc vào tổ hợp truyền thống, năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của các kỳ thi riêng. Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục duy trì tỷ trọng lớn cho kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhưng đồng thời gia tăng cơ hội cho thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia.

Đáng chú ý, nhóm các trường như ĐH Y Dược Cần Thơ, Thái Nguyên và Hải Phòng đã bắt đầu áp dụng kỳ thi V-SAT. Đây là bước đi nhằm đánh giá sát thực hơn tư duy logic và kiến thức nền tảng cần thiết cho khối ngành đặc thù. Trong khi đó, Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đa dạng hóa khi chấp nhận cả kết quả thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thực hiện chương trình GDPT mới, các tổ hợp xét tuyển năm nay có sự phân hóa rõ rệt. Bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), các tổ hợp mới như D07 (Toán, Hóa, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) đang trở thành xu thế chủ đạo tại các trường Dược.

Về ngoại ngữ, thay vì chỉ quy đổi điểm như trước, nhiều trường đã sử dụng chứng chỉ IELTS/SAT như một "điều kiện cần" hoặc điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển. Điều này phản ánh mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập và nghiên cứu tài liệu quốc tế cho đội ngũ thầy thuốc tương lai.

Bảng tổng hợp các phương thức và tổ hợp xét tuyển dự kiến tại các trường Y Dược năm 2026:

Dưới góc độ quản lý ngành, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ GD&ĐT tiếp tục duy trì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Theo đó, đối với phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ), thí sinh bắt buộc phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi khi ứng tuyển các ngành Bác sĩ, Dược sĩ, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền; và loại Khá trở lên đối với các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật y học. Ngoài ra, mức "điểm sàn" riêng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là rào cản bắt buộc để đảm bảo sự công bằng và chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển.

Ngoài ra, một số trường quân sự như Học viện Quân y đã tích hợp thêm các bài kiểm tra thể lực và sơ tuyển chính trị, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhiệm vụ đặc thù của quân y.

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh cần theo dõi sát đề án tuyển sinh chi tiết của từng trường, bởi mỗi đơn vị sẽ có quy định riêng về cách tính điểm cộng và thứ tự ưu tiên nguyện vọng. Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược ôn tập toàn diện, không nên chỉ tập trung duy nhất vào một phương thức truyền thống.