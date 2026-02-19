Bạn thân gia đình Beckham: 'Brooklyn đang mù quáng vì tình yêu'

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun ngày 13/2, khi quảng bá loạt phim Netflix sắp ra mắt Being Gordon Ramsay, ông nhận định Brooklyn đang "khao khát tự đứng trên đôi chân mình" sau khi kết hôn với Nicola Peltz. Theo Ramsay, mong muốn khẳng định bản thân ấy phần nào góp phần dẫn đến rạn nứt giữa Brooklyn và cha mẹ - cựu danh thủ David Beckham cùng nhà thiết kế Victoria.

"Nhưng thật khó, phải không, khi bạn đang say đắm? Người ta nói tình yêu là mù quáng cũng có lý do của nó", Ramsay cho biết. Ông thừa nhận đây là tình huống phức tạp: "Rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc và để mọi thứ đưa đẩy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo".

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz Beckham. Ảnh: Instagram

Nam đầu bếp 59 tuổi cho biết tôn trọng khát khao tự lập của Brooklyn, song nhắc nhở anh đừng quên cội nguồn: "Cậu ấy muốn tự khẳng định mình, muốn đi con đường riêng và tôi tôn trọng điều đó. Đó là điều tốt. Nhưng hãy nhớ mình đến từ đâu. Rồi sẽ có ngày bạn không còn bố mẹ bên cạnh, và bạn cần hiểu điều đó".

Ramsay cũng thẳng thắn nói về tâm trạng của Victoria: "Victoria đang rất buồn, và cô ấy hoàn toàn có lý do để buồn".

Vợ chồng Gordon Ramsay và vợ chồng David Beckham. Ảnh: The Sun

Ông tiết lộ gia đình từng tham dự đám cưới Brooklyn tại Palm Beach năm 2022 - sự kiện mà Brooklyn từng cáo buộc mẹ đã "chiếm" điệu nhảy của vợ chồng anh và nhảy không phù hợp. Ramsay phủ nhận thông tin này, khẳng định "không có gì mờ ám" và "mọi người chỉ đang vui vẻ, nhảy múa cùng nhau".

Bên cạnh đó, Ramsay cho biết Victoria là người có khiếu hài hước và rất tuyệt vời, còn Beckham thì "yêu Brooklyn 24/7".

Nói về con trai cả nhà Becks - người cũng đang theo đuổi đam mê nấu ăn, ông bày tỏ: "Tôi yêu quý cậu ấy. Cậu ấy có một trái tim tuyệt vời".

Hồi tháng 12 năm ngoái, Brooklyn (26 tuổi) đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội - một tháng trước khi công khai tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì liên lạc với Ramsay. Trong cuộc phỏng vấn, ngôi sao chương trình Next Level Chef cho biết hai người vẫn "nhắn tin qua lại đôi chút".

Brooklyn và đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Ảnh: Daily Mail

Dù bầu không khí gia đình hiện căng thẳng, Ramsay tin Beckham cuối cùng sẽ tìm được cách hàn gắn với con trai cả. "Tôi đã chứng kiến họ là những bậc cha mẹ tuyệt vời thế nào. David với vai trò người cha thực sự đáng kinh ngạc. Họ đã dành rất nhiều tâm huyết cho các con, và tôi biết bao lần họ đã giúp Brooklyn vượt qua khó khăn", ông nói.

Khép lại, Ramsay nhắn nhủ Brooklyn hãy dành thời gian nhìn lại và hiểu cha mẹ có ý nghĩa với mình ra sao: "Hãy nhớ rằng trong con người bạn luôn có một nửa từ mẹ, một nửa từ cha. Và bạn là một chàng trai tuyệt vời. Cha mẹ đã làm cho bạn nhiều hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất và David chắc chắn sẽ đưa mối quan hệ này trở lại đúng hướng".