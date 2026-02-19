Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Diễm My 9X đã được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều bộ phim nhưng phải đến "Tình yêu và tham vọng", cô mới thực sự gây chú ý. Nhân vật của Diễm My trong phim của đạo diễn Bùi Tiến Huy là một cô gái xinh đẹp, hiện đại, thông minh và hiền lành nhưng gặp nhiều áp bức trong công việc và cuộc sống riêng.

Bằng tình yêu và sự chân thành, Hoàng Linh đã chiếm trọn được trái tim của chàng tổng tài lạnh lùng Trần Nguyên Minh và giúp gia đình giữ được hòa khí. Với vai diễn này, nữ diễn viên cũng từng lọt top 5 đề cử VTV Awards 2020. Ngoài ra, bộ phim cũng giúp nữ diễn viên có thêm lượng fan hùng hậu từ Bắc vào Nam.

Khi sự nghiệp thành công và có nhiều bước tiến thì cũng là lúc Diễm My 9X công bố chuyện vui của mình. Diễm My 9X và chồng Vinh Nguyễn quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Ban đầu cặp đôi phải yêu xa, họ tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay bất ngờ đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ.

Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hòa giải thì Diễm My 9X và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, Diễm My 9X dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của Diễm My 9X. Thỉnh thoảng, anh và Diễm My 9X sẽ xuất hiện tình tứ trong các sự kiện của làng giải trí.

Đến cuối năm 2022, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn đã công khai màn cầu hôn ngọt ngào. Cả hai quyết định đi đến một đám cưới hạnh phúc. Không chỉ được chồng quan tâm, mẹ chồng Diễm My 9X cũng dành tình thương cho cô. Trong một lần trả lời báo chí, nữ diễn viên cho biết cô coi nhà chồng là chỗ dựa và được mẹ chồng coi như con ruột. Chính tình cảm của bà đã giúp cô vượt qua nỗi đau mất mẹ ruột, bố có gia đình riêng.

Sau 2 năm về chung nhà, cặp đôi trai tài gái sắc đã có "trái ngọt" là thiên thần xinh xắn. Suốt thời gian thai nghén, Diễm My 9X luôn được chồng yêu thương chăm sóc.

Mới đây, khi con trai tròn tuổi, Diễm My 9X cùng chồng đã tổ chức một bữa tiệc đầy năm nhẹ nhàng chào đón tuổi mới của em bé. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Thế là em bé tròn một tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn. Bữa tiệc nhỏ xinh của em nhưng đầy ắp tiếng cười, mấy bạn nhỏ mê mà người lớn cũng thích". Với Diễm My 9X, bước sang tuổi 36, cô có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên những người yêu thương.