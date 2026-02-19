Ảnh sao 19/2: Con gái Trương Ngọc Ánh đi chúc Tết cùng bố
Devon - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - đón Tết cùng bố; chồng đại gia bày tỏ tình cảm với Phanh Lee; vợ Quang Hải xách túi hàng trăm triệu đồng đi chúc Tết.
Con gái Trương Ngọc Ánh theo bố, diễn viên Trần Bảo Sơn, đi chúc Tết. Từ khi mẹ vướng lao lý, Devon chuyển sang sống cùng bố và gia đình bên nội.
Chồng đại gia của Phanh Lee dành cho cô nụ hôn ngọt ngào khi chụp những bức ảnh gia đình đầu tiên của năm Bính Ngọ.
NSND Công Lý ăn diện bảnh bao du xuân cùng bà xã kém 15 tuổi, người đẹp Ngọc Hà.
Chu Thanh Huyền xách túi Dior Lady trị giá hàng trăm triệu đồng đi chúc Tết cùng ông xã Quang Hải và con trai Lido.
Nhật Kim Anh đón Tết cùng mẹ và hai con tại biệt thự 220 m2 ở TP HCM.
Salim và con gái, bé Pam, thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" với khoảnh khắc diện áo dài đôi đi du xuân.
Mai Tài Phến về quê đón Tết cùng gia đình.
Các thành viên nhóm 365 cùng tụ họp, chúc Tết Ngô Thanh Vân, người đào tạo họ từ khi mới vào nghề.
Hoa hậu Thiên Ân và hoa hậu Kỳ Duyên như hình với bóng khi đón Tết cùng nhau.
Lisa, con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển được khen xinh như búp bê khi mặc áo yếm, đội mấn mừng Tết Bính Ngọ.
Diễn viên Trần Bảo Sơn cho biết sau 10 năm ly hôn, mối quan hệ giữa gia đình anh và người thân bên Trương Ngọc Ánh vẫn rất tốt.
