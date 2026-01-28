Sự thật sau rạn nứt gia đình Beckham

Nghi vấn lời khai mâu thuẫn sự thật

Theo nội dung Brooklyn chia sẻ, sự thay đổi đột ngột từ phía Victoria Beckham đã đẩy Nicola Peltz vào thế bị động. Cô buộc phải gấp rút tìm kiếm một nhà thiết kế khác ngay sát ngày trọng đại tại Mỹ vào năm 2022. Thông tin này thoạt nghe có vẻ hợp lý để giải thích cho mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng, nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì chính người trong cuộc từng công bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue hồi năm 2022, Nicola cùng nhà tạo mẫu riêng xác nhận chiếc váy cưới cô mặc là một thiết kế Haute Couture của Valentino. Đáng chú ý, quá trình chuẩn bị cho tuyệt phẩm này kéo dài gần một năm trời. Nicola đã thực hiện nhiều chuyến bay sang Rome (Italy) để thử đồ, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất trước khi hoàn thiện. Sự chuẩn bị công phu kéo dài suốt 12 tháng hoàn toàn phủ nhận luận điểm "tìm người thay thế vào phút chót" mà Brooklyn đưa ra.

Cộng đồng mạng quốc tế đang dậy sóng trước tâm thư của Brooklyn Beckham. IG.

Sự bất nhất về mốc thời gian khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn về tính trung thực của Brooklyn. Nhiều ý kiến cho rằng anh đang cố tình thêu dệt hoặc bóp méo sự thật nhằm bảo vệ vợ mình giữa những xung đột gia đình ngày càng leo thang.

Không chỉ dừng lại ở chiếc váy cưới, Brooklyn còn tố cáo mẹ ruột đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh, khiến anh cảm thấy xấu hổ trước hơn 500 quan khách. Chi tiết này cũng vấp phải những luồng thông tin trái chiều. Trong khi một số nguồn tin cho rằng màn thể hiện của Victoria là không phù hợp, thì tạp chí Vogue lại tường thuật rằng chính Brooklyn là người chủ động mời mẹ lên sàn nhảy. Sự mâu thuẫn giữa lời kể của Brooklyn với các ghi chép báo chí trước đó càng làm giảm uy tín trong những lời buộc tội của anh.

Động thái trái ngược của hai bên

Mối quan hệ giữa Brooklyn với gia đình đã rạn nứt âm ỉ suốt nhiều tháng qua. Đỉnh điểm của sự xa cách thể hiện rõ khi cặp đôi vắng mặt tại hàng loạt sự kiện quan trọng. Họ không tham dự sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hay lễ nhận tước hiệp sĩ của cựu danh thủ vào năm 2025. Trong tâm thư, Brooklyn tuyên bố bản thân không còn mong muốn hàn gắn. Anh khẳng định đây là lần đầu tiên mình "đứng lên bảo vệ bản thân" trước sự kiểm soát, thao túng truyền thông của cha mẹ.

Giữa lúc dư luận đang tranh cãi gay gắt, Brooklyn cùng vợ lại bất ngờ xuất hiện với tâm thế vô cùng thoải mái. Ngày 22/1, các tay săn ảnh bắt gặp cặp đôi vui vẻ dạo chơi trên bãi biển Malibu. Nicola ăn vận giản dị, trong khi Brooklyn mặc áo nỉ, đội mũ lưỡi trai ngược, cả hai cười rạng rỡ bên chú chó cứu hộ tên Lamb. Hình ảnh này cho thấy họ dường như không chịu quá nhiều áp lực từ "cơn bão" truyền thông đang bủa vây tên tuổi mình.

Trái ngược hoàn toàn với sự thư thái của con trai cả, các thành viên còn lại trong gia đình Beckham chọn giải pháp im lặng tuyệt đối. David Beckham hiện có mặt tại Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cựu danh thủ khéo léo né tránh mọi câu hỏi liên quan đến con trai. Victoria Beckham cũng chưa một lần xuất hiện công khai hay lên tiếng phản hồi kể từ khi bị Brooklyn trực tiếp chỉ trích.

Giới quan sát nhận định sự im lặng của vợ chồng Beckham là một nước đi thận trọng. Việc không đôi co giúp họ hạn chế đẩy căng thẳng leo thang, nhất là khi những cáo buộc từ phía Brooklyn vẫn còn nhiều điểm chưa được kiểm chứng rõ ràng.