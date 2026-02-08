Vợ chồng Brooklyn Beckham 'lên kế hoạch nhận con nuôi'

Chia sẻ với The Sun ngày 6/2, một nguồn tin thân cận cho biết: "Đây là vấn đề mà Nicola và Brooklyn hoàn toàn đồng quan điểm. Cả hai đều muốn có nhiều con và ít nhất một đứa sẽ là con nuôi".

Brooklyn Beckham và vợ, diễn viên Nicola Peltz. Ảnh: Instagram

Theo tiết lộ của người bạn, vợ chồng Brooklyn tin rằng, với hoàn cảnh đặc quyền mà mình có được, việc trao cơ hội sống tốt hơn cho một em bé hoặc đứa trẻ kém may mắn là điều ý nghĩa và cần thiết. Bởi vậy họ đã bàn bạc rất nhiều về điều này.

Nguồn tin cũng nói hiện Nicola chỉ nặng khoảng 41 kg do giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh mới - một diễn viên múa ballet - khiến việc mang thai vào thời điểm này chưa phù hợp.

Trước đó, trong tuyên bố dài sáu trang được đăng tải vào tháng trước, Brooklyn - con trai cả David và Victoria Beckham - đã ám chỉ việc có con, xây dựng tổ ấm với Nicola. Anh cho biết cả hai không tìm kiếm một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh hay truyền thông, mà hướng đến sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho gia đình trong tương lai.

Nếu David và Victoria Beckham không có cơ hội tiếp xúc với cháu trong tương lai, điều này được cho là sẽ gây tổn thương lớn đối với cặp sao nổi tiếng bởi họ vốn luôn mong chờ được thành ông bà.

Brooklyn là con cả của vợ chồng cựu danh thủ David Beckham. Ảnh: Tim Stewart

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times năm 2022, Nicola từng tiết lộ Brooklyn muốn có con sớm hơn cô. "Anh ấy muốn có con ngay từ hôm qua", Nicola nói, đồng thời cho biết bản thân muốn chờ thêm vài năm. Cô nói: "Chúng tôi chắc chắn muốn có một gia đình lớn. Anh ấy có ba anh chị em, còn tôi có bảy người".

Gần đây, truyền thông cũng chú ý đến việc Brooklyn xóa một số hình xăm từng dành cho cha mẹ. Vào tuần này, anh đã che chữ "DAD" bằng những hình khối mờ và một ngôi sao. Trước đó, Brooklyn được cho là chỉnh sửa hình xăm "mama’s boy" trên ngực dành cho mẹ. Những động thái này được cho là phản ánh phần nào rạn nứt lớn trong gia đình.

Liên quan đến những lùm xùm nói trên, tỷ phú Nelson Peltz - cha Nicola - cho biết ông không muốn bình luận sâu về chuyện riêng tư, song khẳng định con gái và con rể đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững.

Gia đình Beckham hiện vẫn giữ im lặng kể từ khi Brooklyn đăng tuyên bố công khai mâu thuẫn và nêu rõ lý do cắt đứt quan hệ với gia đình.