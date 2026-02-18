Lan Phương đón Tết bên hai con trong căn hộ mới sau ly hôn

- Tết đầu tiên sau ly hôn mang ý nghĩa như thế nào với chị, nhất là khi những thói quen gia đình quen thuộc đã thay đổi?

- Tôi hài lòng với sự thay đổi này. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác làm chủ cuộc sống, chủ động sắp xếp mọi thứ và nuôi dạy hai con theo cách của mình mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc. Dù phía trước còn không ít khó khăn, đây vẫn là một trong những quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra cho bản thân và hai bé Lina, Mia.

Trước đây, gia đình tôi không có nhiều thói quen Tết cố định nên sự thay đổi chưa tạo áp lực lớn. Tôi cũng vốn quen tự lo liệu mọi việc nên cuộc sống hiện tại cũng không khác nhiều.

Diễn viên Lan Phương bên các con.

- Chị cùng chồng cũ đã trao đổi, thống nhất ra sao để các con có một cái Tết ấm áp và trọn vẹn?

- Anh ấy từng đề xuất đưa hai con sang Australia trong dịp Tết. Tuy nhiên, tôi cho rằng khi phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra, các con nên ở Việt Nam để đảm bảo sự ổn định.

- Chị có ý tưởng gì cho ngày Tết của ba mẹ con?

- Với tôi, Tết là sự ấm áp trong tổ ấm của mình. Căn hộ ba mẹ con đang ở do tôi mua và tự tay sắp xếp, sửa sang, đúng nghĩa là mái nhà của chúng tôi; chỉ cần được ở bên nhau, cả ba mẹ con đã cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc.

Tết này, ba mẹ con cùng trang trí nhà cửa, về quê, rồi có thể đi chơi đâu đó, ở Hà Nội hoặc một thành phố khác. Tôi chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ nghĩ rằng ba mẹ con sẽ dành trọn mỗi giây phút Tết này cho nhau.

Tôi cũng dự định đưa các con về quê thăm họ hàng. Trước đó, khi cho bé Mia về quê ăn giỗ, con rất thích thú với không gian làng quê, từ gà vịt, chó mèo đến cây cối; con lễ phép chào hỏi mọi người, ngồi ăn cùng gia đình và tự ăn bằng đũa dù mới 22 tháng tuổi.

- Sau nửa năm ly hôn, chị đã tái thiết lập cuộc sống của mình và các con ra sao?

- Phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra nên cuộc sống của ba mẹ con chưa thể coi là hoàn toàn ổn định. Tuy vậy, tôi đã làm xong một dự án phim và tạm thời chưa nhận thêm công việc mới để dành nhiều thời gian chăm sóc các con. Tôi không còn cần người giúp việc ở lại qua đêm mà trực tiếp lo cho con từ sinh hoạt hằng ngày đến việc học hành, đọc sách, trò chuyện và ru con ngủ.

Nhờ đó, ba mẹ con gắn bó với nhau hơn, hai con dần hình thành tính tự lập và biết quan tâm lẫn nhau. Bé lớn chia sẻ với mẹ nhiều hơn, giúp tôi có cơ hội lắng nghe, hướng dẫn con nhận diện những điều chưa tốt và cách tự bảo vệ bản thân. Đây là quãng thời gian rất giá trị với chúng tôi.

Lan Phương tại sự kiện ra mắt phim gần đây tại Hà Nội.

- Khi bước sang một chương mới của cuộc sống, những giá trị nào chị ưu tiên hàng đầu?

- Các con luôn là ưu tiên số một. Trẻ em khi gia đình biến động thường chịu nhiều áp lực tâm lý, vì vậy tôi dành nhiều thời gian bên con để giúp các con ổn định cảm xúc, cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Song song đó, tôi cũng tập trung chữa lành những tổn thương tinh thần của chính mình. Tôi đọc nhiều tài liệu về tâm lý học, từng bước đối diện và vượt qua các sang chấn. Dù không dễ dàng, tôi nhìn thấy rõ bản lĩnh và sự kiên cường của bản thân ngày một mạnh mẽ hơn.

- Chị cân bằng ra sao giữa công việc nghệ thuật, kinh doanh, chăm sóc con cái và thời gian cho bản thân?

- Tôi sắp xếp thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn. Các dự án gần đây đều có thời gian ngắn nên tôi chỉ xa con trong chừng mực nhất định; khi ở nhà, tôi dành trọn thời gian cho các con. Lúc hai bé đi học hoặc sang nhà bố vào cuối tuần, tôi cho phép mình nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng.

Công việc kinh doanh đã vận hành theo quy trình ổn định, có đội ngũ nhân viên hỗ trợ tốt nên tôi không cần lo lắng quá nhiều. Tôi biết ơn điều đó vì giúp mình không phải cùng lúc gồng gánh quá nhiều việc, có thêm thời gian để lập kế hoạch cho cuộc sống và chăm sóc bản thân.

- Chị chịu áp lực gì khi làm mẹ đơn thân?

- Xã hội thường dành nhiều lời ngợi khen cho những cuộc hôn nhân được xem là hạnh phúc, trong khi cha mẹ đơn thân, những người phải nỗ lực gấp nhiều lần để mang lại sự bình yên cho con, lại ít được thấu hiểu.

Không ít người vẫn nhìn họ bằng định kiến, phán xét, thậm chí khuyên nên tiếp tục hôn nhân vì con cái, dù thực tế nhiều người lựa chọn rời đi chính là để bảo vệ con khỏi những tác động tiêu cực.

Với các bà mẹ đơn thân, áp lực càng lớn khi vừa trải qua những thay đổi về thể chất, vừa phải gồng mình về tinh thần để nuôi dạy con, trong khi cơ hội nghề nghiệp có thể bị thu hẹp.

Bản thân tôi, khi câu chuyện ly hôn bị bàn tán theo nhiều chiều, một số nhãn hàng và chương trình đã hạn chế hoặc dừng hợp tác với tôi.

- Trên chặng đường sắp tới, chị mong muốn xây dựng điều gì cho bản thân?

- Tôi mong có thể hoàn toàn bước qua những tổn thương cũ, tiếp tục rèn luyện để thể chất và tinh thần ngày một tốt hơn. Tôi cũng sẽ không ngừng học hỏi để bảo vệ bản thân và các con, đồng thời hy vọng có thêm nhiều vai diễn giàu chiều sâu nội tâm.

Căn hộ của Lan Phương tại Hà Nội.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Về đời tư, cô kết hôn với David Duffy, người Anh, năm 2018. Giữa năm 2025, cô thông báo ly thân, sau đó ly hôn và nỗ lực giành quyền nuôi hai con.