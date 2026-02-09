Những hình xăm dành cho cha mẹ bị Brooklyn Beckham chỉnh sửa

Trước khi phủ kín cơ thể với gần 100 hình xăm lớn nhỏ thể hiện tình yêu dành cho vợ, con trai cả nhà Beckham từng có nhiều hình xăm liên quan đến bố mẹ và các em. Tuy nhiên, trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng, một vài hình trong số đó hiện đã bị cậu cả nhà Becks chỉnh sửa.

Hình xăm "DAD" trên bắp tay phải

Xuất hiện hôm 4/6 cùng vợ tại Los Angeles, con trai cả nhà David Beckham được trông thấy đã sửa hình xăm mỏ neo trên tay phải từng được thực hiện để vinh danh bố. Hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải của Brooklyn trước đây có dòng chữ "DAD" in hoa ở chính giữa. Tuy nhiên, những chữ này hiện đã bị che phủ bằng hình ảnh trông giống một con sao biển cùng hai chiếc phao.

Chữ "DAD" chính giữa hình xăm mỏ neo được Brooklyn xăm đè các biểu tượng khác lên trên. Bên dưới chiếc mỏ neo là dòng chữ "Love you Bust" - ám chỉ biệt danh trìu mến mà David Beckham dành cho con trai đầu lòng của mình.

Một nguồn tin tiết lộ con cả nhà Beckham đã sử dụng phương pháp laser để chỉnh sửa hình xăm này: "Cậu ấy muốn xóa nó đi", nguồn tin nói. Bên trên hình xăm mỏ neo thể hiện tình cảm với cha, Brooklyn còn bổ sung vào bộ sưu tập của mình hình chân dung vợ - Nicola Peltz.

Hình xăm "mama’s boy" ở ngực trái

Hình xăm 'mama's boy' được con cả nhà Becks thực hiện từ năm 18 tuổi, mang tính biểu tượng cho mối gắn kết giữa anh và mẹ. Tuy nhiên, từ khi lấy vợ và xuất hiện mâu thuẫn với cha mẹ, hình xăm này đã bị lu mờ bởi hình bó hoa mô phỏng hoa cưới của Nicola Peltz trong đám cưới tổ chức năm 2022.

Hình xăm 'mama's boy' được con cả nhà Becks thực hiện từ năm 18 tuổi hiện lọt thỏm giữa hàng loạt hình xăm khác, trong đó có bó hoa ngày cưới.

Hình xăm "MUM" ở bắp tay trái

Ngoài hình xăm ở ngực, Brooklyn còn có một hình xăm trái tim kèm chữ "MUM" ở bắp tay trái thể hiện tình yêu với mẹ. Vùng da này hiện cũng được cậu cả nhà Becks bổ sung thêm hình hoa hồng và hình rồng cỡ lớn, khiến hình trái tim dành cho mẹ không còn nổi bật như trước đây.

Hình xăm trái tim thể hiện tình cảm với mẹ được Brooklyn thực hiện vào năm 2018 - một năm trước khi hẹn hò với con gái tỷ phú Nelson Peltz.

Mối bất hòa trong gia đình Beckham trở nên bùng nổ vào tháng trước, sau khi Brooklyn đăng tải một tuyên bố gay gắt dài 6 trang công kích bố mẹ trên Instagram Stories. Brooklyn cho biết anh không muốn hàn gắn với gia đình và cáo buộc bố mẹ cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola, 31 tuổi. Anh cũng tuyên bố rằng Victoria đã có hành động chiếm điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh trong đám cưới năm 2022 còn David Beckham từ chối mời Nicola đến dự tiệc sinh nhật năm ngoái.

Trong khi các thành viên còn lại của gia đình Beckham vẫn tỏ ra đoàn kết trước truyền thông và giữ im lặng trước vụ ồn ào, bố của Nicola - tỷ phú đầu tư Nelson Peltz - lên tiếng vào hôm thứ 3/2. "Gia đình tôi gần đây có lên báo à? Tôi hoàn toàn không để ý", ông đùa trong buổi hỏi đáp tại sự kiện WSJ Invest Live ở West Palm Beach, bang Florida. Bố vợ tỷ phú của Brooklyn nói con rể và con gái đều đang rất ổn và cho biết lời khuyên ông dành cho gia đình là "tránh xa truyền thông hết mức có thể".

Giữa ồn ào gia đình, Brooklyn thường xuyên đăng ảnh thể hiện tình cảm với vợ và các bài đăng liên quan đến sự nghiệp ẩm thực mà anh đang theo đuổi.