Nữ nghệ sĩ tuổi Ngọ được gọi là "đại gia ngầm" trong showbiz, hiện là chủ khu du lịch sinh thái rộng 50.000m²

Nữ nghệ sĩ tuổi Ngọ tài sắc của điện ảnh Việt

Diễn viên Vân Trang sinh năm 1990 (Canh Ngọ) tại Tiền Giang. Từ khi còn nhỏ, cô đã sớm bộc lộ niềm yêu thích và năng khiếu với nghệ thuật. Sau này, nữ diễn viên theo học khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Vai diễn trong phim truyền hình Đam mê (2007) giúp Vân Trang ghi dấu ấn với khán giả. Nữ nghệ sĩ từng thổ lộ khi đó diễn viên đóng vai nữ chính đột ngột hủy vai gần sát ngày khai máy. Những người bạn chung lớp khuyên cô thử đi casting. Vì tự ti ngoại hình, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô từ chối. Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình của một người bạn, cô đã có mặt tại buổi thử vai, sau đó tham gia bộ phim này.

Hình ảnh Vân Trang thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Chỉ ít năm sau, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình tạo được tiếng vang như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Dù gió có thổi… Mỗi vai diễn, Vân Trang đều cho thấy khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật, sự nghiêm túc và nỗ lực với nghề.

Nữ diễn viên được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín: Giải Mai Vàng hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích năm 2010 với vai My trong bộ phim Lối sống sai lầm, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 với vai Ý Linh trong phim Scandal: Bí mật thảm đỏ.

Năm 2016, cô kết hôn cùng doanh nhân Việt kiều Hữu Quân. Chia sẻ về mối nhân duyên với Vân Trang, chồng nữ diễn viên từng thổ lộ ban đầu anh không có ý định "tán tỉnh" cô, dù cả hai chơi chung trong cùng nhóm bạn: "Tôi cảm nhận được rằng cô ấy chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, bởi vậy tôi giữ khoảng cách nhất định, không để mọi thứ đi chệch hướng. Phải tới khoảng gần một năm sau, tại một cuộc trò chuyện, cả hai mới giãi bày nhiều hơn và thu hẹp khoảng cách".

Gia đình hạnh phúc, viên mãn của Vân Trang. (Ảnh: FBNV)

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, ưu tiên cho việc chăm sóc tổ ấm. Hiện vợ chồng cô có bốn người con, ba trai, một gái.

Vân Trang giữ vẻ đẹp quyến rũ sau nhiều năm ít xuất hiện trên màn ảnh. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 36, Vân Trang và chồng cũng sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Cô sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m², đồng thời là chủ một khu du lịch sinh thái rộng 50.000m² (5ha) tại quê nhà Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp), có sức chứa khoảng 1.000 khách.

Một góc trong căn biệt thự sang trọng của gia đình Vân Trang. (Ảnh: FBNV)

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bên bờ sông Tiền, giữ nguyên tinh thần làng quê miền Tây với vườn cây xanh mát, ao cá, lều trại, bungalow và quán cà phê nổi. Không gian còn bài trí những vật dụng xưa như chén, đĩa, tủ gỗ cổ, gợi nhắc nếp sinh hoạt Nam Bộ một thời.

Được nhiều người gọi là "đại gia" của showbiz Việt, nhưng Vân Trang không nhận danh xưng này. Cô cho biết mình chỉ là người yêu công việc và muốn dùng số tiền của mình làm những việc ý nghĩa.