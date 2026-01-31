Brooklyn Beckham và nỗi khổ của cậu ấm sinh ra từ vạch đích

Một tuần sau thông báo cắt đứt hoàn toàn gia đình của Brooklyn, vụ việc vẫn nóng trên truyền thông Anh và Mỹ với loạt bài báo phân tích diễn biến, hệ lụy từ các bên liên quan.

Nhiều mặt báo lớn, các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí đã lên tiếng tố Brooklyn vô ơn. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến nhìn nhận vụ việc theo hướng bình tĩnh nhất có thể, đi sâu vào nội tâm của Brooklyn để giải thích tại sao chàng trai quyết dứt áo ra đi.

Brooklyn từng là niềm hy vọng lớn của Beck - Vic.

Nỗi khổ của Brooklyn Beckham

Victoria Beckham đã hạ sinh Brooklyn vào tháng 3/1999. Ba tháng sau, David Beckham và Victoria tổ chức đám cưới mang tính biểu tượng của showbiz Anh.

Khi đó, Beckham ở vị thế ngôi sao của Manchester United và là cầu thủ có giá trị thương hiệu cao hàng đầu làng túc cầu. Victoria là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất showbiz. Với sức hút khổng lồ của cặp Beck - Vic, Brooklyn thành "nhóc tỳ" thu hút mọi sự chú ý, sẽ lớn lên với nền tảng nổi tiếng và khối gia tài kếch xù của bố, mẹ.

"Cậu ấm" Brooklyn sẽ thừa hưởng vẻ điển trai, tài năng đá bóng bẩm sinh của Beckham hay thần thái sang trọng và bộ óc kinh doanh của mẹ Victoria? Kịch bản nào xảy ra cũng đều hoàn hảo với Brooklyn. Truyền thông phương Tây đã nhanh chóng đưa Brooklyn vào nhóm "nepo baby" (ám chỉ con ông cháu cha) với những kỳ vọng vô hình, thậm chí là áp đặt cậu nhóc đã chịu định kiến sinh ra từ vạch đích.

Thực tế đã xảy ra trái ngược khi cái mác "nepo baby" làm khổ suốt hành trình lớn lên của Brooklyn. Anh thử sức nối nghiệp đá bóng của bố, từng được tập ở lò đào tạo trẻ Arsenal nhưng tài năng có hạn. Ở Beckham có 2 thứ quý giá nhất là vẻ điển trai và tài năng sân cỏ, Brooklyn bị chế nhạo vì không giống bố cả 2 thứ.

Brooklyn thử sức với vai trò người mẫu, fashionista, nhiếp ảnh gia hay đầu bếp. Ở mọi nơi Brooklyn thử sức qua, sự soi xét từ công chúng, truyền thông đặt lên hàng đầu và áp lên vai anh chàng tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất. Cái bóng của Beckham - Victoria vẫn như vòng kim cô kìm hãm Brooklyn, với từng động thái của anh chàng đều bị soi xét, đánh giá.

Với một người bình thường, việc chuyển hướng làm nhiều lĩnh vực được xem là "lăn lộn", "tìm kiếm cơ hội". Với Brooklyn, anh bị gọi là bất tài, làm nhiều việc cũng chẳng xong. Brooklyn là chàng trai đào hoa, kinh qua nhiều mối tình, vẫn bị chỉ trích vì không "hưởng gen" chung thủy của bố và mẹ. Brooklyn muốn độc lập, nhưng liên tục bị tố "cố gắng phá vỡ sự đoàn kết của gia đình".

Brooklyn lên tiếng tố bị bố và mẹ kiểm soát mọi thứ và thao túng truyền thông. Đây là chi tiết làm bùng nổ tranh cãi trong tâm thư vạch trần gia đình của Brooklyn. Chưa bàn đến gia đình, nhìn ở góc độ truyền thông, hơn 10 năm qua, Brooklyn đã bị "bao vây" và chịu áp lực nặng nề. Đó là cảm giác không dễ chịu cho một chàng trai đã đến tuổi ăn, tuổi lớn và lập gia đình như Brooklyn.

Giữa gia đình và vợ, Brooklyn đứng bên nửa kia?

Lằn ranh của bứt phá hoặc bị đè bẹp

Nepo baby thành khái niệm được tranh luận mạnh mẽ nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy đáp án thuyết phục tất cả. Trước Brooklyn, từng có nhiều "cậu ấm, cô chiêu" bị vùi dập vì cái bóng quá lớn của gia đình. The Sun từng dẫn lời của nhà tâm lý học Jo Hemmings, phân tích về việc những đứa trẻ "nepo baby" dễ bứt phá từ nền tảng mạnh sẵn và cũng dễ chìm nghỉm nếu kém xa bố mẹ.

Jaden Smith, cậu ấm nổi tiếng của nhà Will Smith - Jada Pinkett Smith đã gặp khó khăn theo kiểu như vậy. Jaden Smith nổi tiếng từ bé qua vai chính ở The Karate Kid và hát nhạc phim cùng Justin Bieber (Never Say Never). Khi lớn lên, Jaden Smith tụt lại, không bứt lên hàng ngũ ngôi sao điện ảnh hoặc một ca sĩ/rapper đình đám như kỳ vọng.

Jaden chật vật suốt nhiều năm vì cái bóng quá lớn của bố và mẹ. Anh xin Will Smith rời khỏi nhà, sống độc lập, đổi hướng làm đủ mảng nghề trong nghệ thuật nhưng thành công vẫn ngoảnh mặt với con trai Will Smith. Jaden nói anh không có tuổi thơ bình thường, nơi là khi được làm con trai Will Smith, thành công là chuyện hiển nhiên, còn nếu thất bại là "bất tài".

Trở lại với trường hợp của Brooklyn, sau thời gian dài sống trong "drama", lời ra tiếng vào, con trai Beck - Vic quyết định phanh phui mọi việc. Brooklyn đã làm chuyện gây rúng động showbiz khi công khai nói bị bố mẹ kiểm soát phần lớn cuộc đời, lớn lên trong nỗi lo lắng, hoang mang và chỉ khi tách biệt gia đình mới xua tan mọi thứ.

Sau chừng ấy biến cố vì định kiến nepo baby, tâm lý của Brooklyn chắc chắn có thể bị ảnh hưởng nặng, dễ bị tổn thương và lung lay khi đưa ra quyết định nào đó, đây là phân tích từ góc nhìn tâm lý con người của The Guardian. Còn với lý do Brooklyn từ mặt gia đình, đây là câu chuyện phức tạp khi vụ việc có liên quan đến người vợ Nicola Peltz. Và lý do thật sự khiến Brooklyn đưa ra quyết định gây rúng động, chỉ có những người trong cuộc biết rõ.