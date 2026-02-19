Thu Quỳnh, Ngọc Huyền và dàn diễn viên phim giờ vàng du xuân

Dàn nghệ sĩ sôi nổi cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân vào Mùng 2 Tết Bính Ngọ. Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc bên bố mẹ, em trai và hai con.

Khoảnh khắc sum họp gia đình của nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Diễn viên Sam khoe hình ảnh hai con mặc áo dài đón Tết. Cặp song sinh Ijin và Ijun gần hai tuần, luôn gây chú ý khi xuất hiện cùng mẹ ở sự kiện giải trí. Dịp đầu năm, nữ diễn viên cùng hai con lên sóng truyền hình, chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa và hành trình duy trì lửa nghề sau khi sinh con.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ Tết ở nước ngoài. Tối Mùng 2 Tết, nữ ca sĩ đăng tấm hình chụp dưới trời tuyết trắng xóa.

Diễn viên Lý Chí Huy có khoảnh khắc thảnh thơi bên gia đình.

Diễn viên Hoàng Yến du xuân cùng con gái. Năm 2023, nữ diễn viên xuống tóc xuất gia gieo duyên, thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc pháp phục.

Hình ảnh do nghệ sĩ Tú Oanh đăng tải vào Mùng 2 Tết Bính Ngọ, kèm lời chúc: "Chúc cả nhà sức khỏe, bình an, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực".

Diễn viên, người mẫu Ngô Thanh Vân hội ngộ nhóm 365.

Bốn thành viên nhóm là các thành viên Isaac, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will sum họp. Nhóm có tới ba nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả Isaac, Jun Phạm và S.T đều lọt vào chung kết.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền khoe hình ảnh tại Hồ Gươm, chụp theo phong cách nàng thơ. Nữ diễn viên trang điểm tông hồng, ấm, mặc áo dài hồng pastel phối thêm khăn cùng gam màu.

Diễn viên Lương Thu Trang dành trọn Mùng 2 Tết cho gia đình. Sau hơn 10 năm làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên tiết lộ cô không có ý định kết hôn lần nữa, trừ khi con trai đồng ý và trưởng thành hơn về mặt tâm lý.

MC Hải Vân chọn áo dài đỏ rực rỡ cho mùng 2 Tết. Trên kênh TikTok có hơn 300.000 người theo dõi, Hải Vân thường chia sẻ về gu thời trang, cách phối quần áo và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Gia đình MC Trần Ngọc du xuân.