Tết nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành ở biệt thự 200 m2

Năm thứ tư đón Tết tại căn biệt thự rộng 200 m2 ở Thủ Đức, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm dành nhiều tâm sức và thời gian cho việc trang hoàng nhà cửa để mang không khí xuân vào tổ ấm. Nữ diễn viên mua nhiều loại cây, hoa có màu sắc rực rỡ... bày dọc lối đi từ cổng vào nhà.

Thúy Diễm cho biết năm nào cô cũng chuẩn bị chu đáo để cả nhà có một cái Tết ấm cúng, no đủ.

Các góc trong nhà đều ngập sắc hoa tươi cũng như đồ trang trí Tết đặc trưng cho ba miền.

Thúy Diễm bày nhiều hoa cúc vàng và cây tắc mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Tối Giao thừa, cô chuẩn bị mâm cơm tươm tất để dâng hương, sau đó cùng gia đình thưởng thức.

Vợ chồng nữ diễn viên còn dựng bakdrop để chụp ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ.

Bé Bảo Bảo - con trai cặp diễn viên - năm nay 8 tuổi, được mẹ cho diện áo dài khi Tết đến.

Gia đình Thúy Diễm giữ thói quen mặc đồ truyền thống trong ngày đầu năm mới khi cùng chúc Tết, tặng lì xì cho nhau.

Hôm mùng Một, gia đình Thúy Diễm còn đón diễn viên Tường Vi đến thăm nhà.