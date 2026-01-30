Cuộc sống mới của Brooklyn sau khi 'rời vòng tay' nhà Beckham

Brooklyn dự lễ Tạ ơn cùng nhà vợ hồi tháng 11/2024. Ảnh: Instagram

Là con trai cả của David và Victoria Beckham, Brooklyn sinh ra trong ánh hào quang. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với diễn viên Nicola Peltz năm 2022, anh dường như chứng kiến một "đẳng cấp" khác về tài sản, ảnh hưởng và lối sống khi trở thành con rể của tỷ phú Nelson Peltz - người sở hữu khối tài sản ước tính hơn 1,6 tỷ USD.

Những ngày qua, Brooklyn trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải bản tuyên bố dài sáu trang, công khai chỉ trích cha mẹ ruột. Anh cáo buộc Becks và Vic kiểm soát cuộc sống của mình, đồng thời cho rằng họ chưa bao giờ thực sự chấp nhận Nicola như một thành viên trong gia đình, thậm chí có những phát ngôn gây tổn thương trước thềm đám cưới.

Brooklyn Beckham bên bố vợ và 6 anh

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Brooklyn lại nhận được sự ủng hộ rõ rệt từ nhà vợ. Kể từ khi chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống, anh thường xuyên xuất hiện trong các kỳ nghỉ xa hoa cùng gia đình Peltz, từ du thuyền trị giá hàng chục triệu bảng đến những dinh thự rộng hàng chục nghìn mét vuông tại Palm Beach, Florida và Bedford, New York.

Brooklyn không giấu sự gắn bó với gia đình vợ khi liên tục chia sẻ hình ảnh thân thiết với bố mẹ vợ và sáu người anh em trai của Nicola. Theo truyền thông Anh, anh thậm chí tìm đến bố vợ Nelson Peltz để xin lời khuyên về sự nghiệp, thay vì hỏi ý kiến cha ruột như trước.

Brooklyn đón Giáng sinh bên nhà vợ ở Mỹ thay vì về Anh với nhà Beckham. Ảnh: Instagram

Nelson Peltz xuất thân từ một gia đình Do Thái tại Mỹ, từng làm tài xế giao hàng trước khi xây dựng đế chế kinh doanh thực phẩm đông lạnh và sau đó trở thành nhà đầu tư hàng đầu phố Wall. Ông hiện giữ vai trò chủ tịch không điều hành tại nhiều tập đoàn lớn và có mạng lưới quan hệ rộng khắp giới chính trị, tài chính Mỹ.

Nicola Peltz từng chia sẻ việc lớn lên cùng sáu anh trai khiến cô có cá tính mạnh mẽ, độc lập và không cần sự công nhận từ bất kỳ người đàn ông nào. Điều này được cho là ảnh hưởng lớn đến cách cô đối mặt với những áp lực dư luận và mâu thuẫn gia đình chồng.

Brooklyn Beckham tri ân bà của vợ sau khi bà qua đời. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Brooklyn, ở tuổi 26, vẫn đang loay hoay với con đường sự nghiệp. Sau khi thử sức ở bóng đá, nhiếp ảnh, người mẫu, anh hiện theo đuổi ẩm thực và kinh doanh sốt Cloud 23. Nicola tiết lộ chồng thường xuyên gọi điện cho bố vợ để xin lời khuyên về các dự án mới.

Sự đối lập ngày càng rõ giữa hai gia đình cũng phản ánh qua đời sống cá nhân của Brooklyn. Anh công khai chúc mừng sinh nhật bố vợ, dành những lời tri ân xúc động cho người thân bên nhà Peltz, trong khi gần như im lặng với các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham.

Từ một "mama's boy" nổi tiếng, Brooklyn Beckham giờ đây định hình bản thân trong vai trò người chồng gắn bó với gia đình vợ giàu có. Cuộc sống mới đầy xa hoa, nhưng cũng nhiều tranh cãi của anh tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi rạn nứt với gia đình ruột thịt vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn.