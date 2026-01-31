Vợ chồng Brooklyn Beckham dính như hình với bóng sau 'nội chiến' gia đình

Brooklyn và Nicola đi ăn tối ở Beverly Hills tối 29/1. Ảnh: Backgrid

Tối 29/1, Brooklyn Beckham cùng vợ là Nicola Peltz được bắt gặp đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản Matsuhisa ở Beverly Hills. Cả hai nắm tay nhau, liên tục mỉm cười trước ống kính, thể hiện tâm trạng thoải mái trong lần xuất hiện công khai hiếm hoi gần đây.

Brooklyn, 26 tuổi, chọn phong cách casual với áo sơ mi trắng, quần jean và áo khoác nâu nhạt. Nicola Peltz, 31 tuổi, ghi điểm thời trang với áo yếm đen, quần jean xanh đậm và boots cao gót, tạo tổng thể hiện đại, cá tính.

Vợ chồng Brooklyn gắn bó không rời kể từ sau khi công khai mâu thuẫn gia đình. Ảnh: Backgrid

Chuyến đi diễn ra sau khi cặp vợ chồng tận hưởng kỳ nghỉ tại khu resort hạng sang San Ysidro Ranch ở Montecito - nơi từng là điểm dừng chân yêu thích của nhiều ngôi sao Hollywood. Trên mạng xã hội, Brooklyn và Nicola liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường, từ bữa tối lãng mạn đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư, cho thấy sự gắn bó và đồng điệu sau khi công khai tuyệt giao nhà Beckham.

Ngày 19/1, Brooklyn đăng tải tuyên bố gây sốc, khẳng định không có ý định hàn gắn với bố mẹ là cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong bài viết, con trai cả nhà Becks cáo buộc gia đình thường xuyên can thiệp vào mối quan hệ của anh với Nicola, đồng thời đặt hình ảnh thương hiệu lên trên cảm xúc cá nhân.

Brooklyn cho biết từng bị "kiểm soát bởi một gia đình coi trọng sự quảng bá công khai hơn tất cả", và chỉ khi ở bên Nicola, anh mới tìm thấy "sự bình yên và nhẹ nhõm" sau thời gian dài vật lộn với chứng lo âu nghiêm trọng.

Brooklyn từng chia sẻ rằng cuộc sống mới tại Mỹ bên vợ giúp anh tìm thấy sự bình yên và cân bằng tinh thần. Thời gian gần đây, anh tập trung vào các dự án cá nhân và xây dựng hình ảnh độc lập, trong khi Nicola tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và thời trang.

Brooklyn và vợ dùng bữa tối trong nhà hàng Nhật ở Beverly Hills. Ảnh: Backgrid

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn năm 2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, thời trang và được truyền thông quốc tế chú ý bởi phong cách sống xa hoa nhưng kín tiếng.