Harper thể hiện tình cảm với các anh trai giữa mâu thuẫn gia đình

Harper Beckham đã trở thành thành viên mới nhất trong gia đình chủ động giảng hòa với người anh trai Brooklyn đang xa cách nhân ngày Valentine. Con gái út nhà Becks đăng ảnh cũ cùng các anh trai và tag tên từng người. Trong bức ảnh cũ chụp cùng ba người anh hồi còn nhỏ, Harper viết: "Chúc mừng ngày Valentine đến những người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới này". Story từ tài khoản riêng tư của Harper được Victoria đăng lại kèm biểu tượng trái tim để bày tỏ tình yêu thương dành cho các con.

Trong một bức ảnh khác chụp gia đình đi nghỉ dưỡng, Harper ôm cổ anh cả Brooklyn, còn Romeo và Cruz đứng phía sau. Harper viết: "Em yêu tất cả mọi người rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả". Khi đăng lại story của em gái, Romeo thêm biểu tượng vô cực, thể hiện tình cảm anh em vĩnh cửu.

Trước đó, hôm 11/2, Cruz chia sẻ bức ảnh anh cùng Brooklyn và Romeo ôm nhau cười khúc khích lúc còn nhỏ. Ca sĩ 20 tuổi còn đăng thêm bức ảnh cũ dễ thương của ba anh em và em gái Harper trong trang phục người nuôi ong tại trang trại của gia đình ở Anh. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ căng thẳng trong gia đình nhà Becks có thể đang dịu lại. Dưới phần bình luận, Victoria Beckham cùng nhiều người thả loạt biểu tượng trái tim.

Tuy nhiên, phớt lờ những động thái nỗ lực hàn gắn rạn nứt gia đình của các em, Instagram của Brooklyn hiện chỉ có những bài đăng xoay quanh cuộc sống hiện tại bên vợ cùng các nội dung liên quan đến việc bán xốt ớt. Anh gọi Nicola là "my first, my last, my everything" (tạm dịch: người đầu tiên, người cuối cùng và là tất cả của tôi), trích từ ca khúc cùng tên của Barry White.

Cách đây ít hôm, Brooklyn Beckham còn bị phát hiện đã che hoặc chỉnh sửa các hình xăm từng dành để thể hiện tình cảm anh em. Con trai cả nhà Becks từng xăm tên ba người em là Romeo, Cruz và Harper lên ngón tay, nhưng gần đây hình xăm này dường như đã bị phủ bằng một lớp họa tiết khác. Không chỉ vậy, hình xăm chữ "DAD" trên cánh tay phải của Brooklyn - dành cho cha là David Beckham - cũng bị thay thế bằng hình sao biển cùng hai chiếc phao cứu sinh. Trong khi đó, gần 100 hình xăm dành riêng cho vợ Nicola Peltz vẫn còn nguyên vẹn và dễ dàng nhận thấy.

Trước khi mâu thuẫn gia đình trở nên căng thẳng, Harper và chị dâu cả có mối quan hệ thân thiết.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Brooklyn, 26 tuổi đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội - một tháng trước khi công khai tuyên bố không muốn hàn gắn với gia đình. Trong tuyên bố dài 6 trang gây chấn động hôm 19/1, Brooklyn cáo buộc bố mẹ phát tán nhiều thông tin sai lệch trên truyền thông và can thiệp, phá hoại cuộc hôn nhân của mình. Brooklyn cũng nhắc đến các em trai, cho rằng họ đã bị tác động để chặn anh trên mạng xã hội vào mùa hè năm ngoái.

Các thành viên nhà Beckham đều giữ im lặng trước vụ ồn ào này. Tuy nhiên, vợ chồng David - Victoria Beckham vẫn âm thầm thể hiện tình cảm dành cho con trai qua những bài đăng và bình luận trên mạng xã hội. Dù Brooklyn đã xóa hình xăm tri ân bố, David vẫn chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập giày thêu tên con trai cả vào tuần trước. Trong khi đó, con trai thứ Romeo Beckham gần đây xăm chữ "Family" sau gáy, khẳng định tình yêu và sự gắn kết với gia đình.