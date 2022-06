Giá vàng hôm nay 21/6: Thị trường tiền ảo "đẫm máu" hỗ trợ giá vàng

Thời điểm 8h40 sáng nay 21/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.840 USD/ounce, tăng nhẹ 1 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Thị trường vàng vẫn đang ở trong vùng trung lập, dao động trong biên độ hẹp 1.830 - 1.845 USD.

Nhà phân tích cấp cao tại FXTM Lukman Otunga cho biết: "Vàng đã cố gắng phục hồi khi USD giảm giá và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Tuy nhiên, đà tăng đã bị giới hạn bởi những bình luận diều hâu từ Thống đốc Fed Christopher Waller vào cuối tuần. Kim loại quý có khả năng duy trì trong một phạm vi, nhờ các lực lượng xung đột đang trao quyền cho cả phe bò và phe gấu. Có thể cần một chất xúc tác mới để tạo ra cán cân quyền lực".

Vàng giữ mức giá này từ tuần trước, một phần do hôm qua là ngày nghỉ lễ không giao dịch của Mỹ, một phần là do sức cầu đối với các loại tài sản an toàn ngày càng lớn khi thị trường tài chính thế giới bất động khó lường.

Thị trường tiền điện tử "tắm máu" cũng là một trong những nguyên nhân giúp vàng neo giá. Giới đầu tư tháo chạy khỏi tiền ảo và tìm tới vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Vào tháng 11/2021, khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, đồng tiền điện tử này đã lấy đi một số ánh sáng của vàng. Một số nhà phân tích cho rằng, Bitcoin tăng giá đã làm giảm giá trị thị trường của vàng xuống 200 USD.

Nhiều nhà đầu tư coi Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác như một kho lưu trữ tài sản tốt hơn vàng. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đang nhanh chóng thay đổi khi Bitcoin ngày 18/6 vừa qua giảm xuống chỉ còn 17.601 USD và Ethereum giảm xuống dưới 900 USD.

George Milling-Stanley, Trưởng chiến lược thị trường vàng tại State Street Global Advisors, nói rằng việc bán tháo Bitcoin chứng tỏ nó chỉ là một tài sản rủi ro.

Ông nói: "Tôi kỳ vọng vàng sẽ giữ nguyên giá trị của nó. Có một cơ hội rất tốt là khi các tài sản khác giảm, hiệu suất tương đối của vàng sẽ thậm chí còn tốt hơn".

Giá vàng gần như đi ngang

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,95-68,77 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 67,8-68,65 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 67,85-68,65 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên trước.

