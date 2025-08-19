Ngược giá thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao ở vùng đỉnh

Sáng 19-8, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI duy trì ở mức 124 triệu đồng/lượng mua vào, 125 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua và đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC chỉ còn 1 triệu đồng/lượng, phản ánh việc các doanh nghiệp chấp nhận biên lợi nhuận thấp để kích thích nhu cầu bán ra của người dân.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC ở mức cao hơn, quanh 124,8 triệu đồng/lượng mua vào, 125,7 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tự do đang tiến tới mốc đỉnh mới, áp sát 126 triệu đồng/lượng, cao hơn so với giá ở các công ty vàng lớn và ngân hàng.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở vùng đỉnh lịch sử

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% duy trì ở mốc cao khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước neo cao bất chấp giá thế giới hạ nhiệt. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.334 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng thế giới chưa thể bứt phá trong ngắn hạn, khi thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ. Giá kim loại quý đi xuống khi đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 98,2 điểm, tăng so với mốc 97,8 điểm của phiên trước.

Giá vàng trong nước tăng nhanh và duy trì mốc cao hơn so với giá thế giới, khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Theo một số công ty vàng, nguồn cung khan hiếm đã khiến giá vàng miếng SJC ngày càng bỏ xa giá thế giới. Dù giá vàng miếng duy trì vùng đỉnh lịch sử, nhưng rất ít người bán vàng ra, trong khi nhu cầu mua vào luôn ở mức cao.