Giá vàng hôm nay 18/6: Giảm phiên cuối tuần, chuyên gia dự đoán "sốc"

Thời điểm 8h45 sáng nay 18/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.840 USD/ounce, giảm nhẹ 6 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá kim loại quý đang thể hiện đúng vai trò của một hầm trú ẩn an toàn khi thế giới có quá nhiều bất ổn. Tuy nhiên sự không chắc chắn trên thị trường tài chính toàn cầu khiến giá vàng chưa thể bật tăng mạnh và vẫn giao dịch quanh vùng giá an toàn.

Trong tuần này, giá quý kim đã gây bất ngờ với khả năng phục hồi và ổn định của nó sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản và sự biến động lớn trên nhiều thị trường. Sau khi thông tin được công bố vào thứ 5, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh, trong khi vàng tăng bốc đầu 40 USD.

Theo ông George Milling-Stanley, trưởng chiến lược gia vàng tại State Street Global Advisors, dù thế nào, quyết định mà Fed đưa ra sẽ đều tích cực đối với vàng. Nếu Fed không tăng lãi suất đủ nhanh, thì lạm phát sẽ tiếp tục tăng và nếu lãi suất tăng quá nhanh, nền kinh tế sẽ có nguy cơ suy thoái. Cả hai kịch bản này đều mang đến tín hiệu tích cực đối với kim loại quý. Và cho dù Fed có lựa chọn kịch bản nào, các nhà đầu tư vàng đều thắng.

Mặc dù lập trường chính sách tiền tệ tích cực của Fed sẽ bắt đầu thúc đẩy lợi suất thực tế cao hơn, khiến vàng giảm giá nhưng chuyên gia Milling-Stanley cho rằng, các nhà đầu tư cần tập trung vào bối cảnh lớn hơn. Lãi suất thực sẽ không đủ cao để giúp các nhà đầu tư yên tâm trước sự không chắc chắn của nền kinh tế.

Đồng tình với nhận định này, Edward Moya, nhà phân tích tại OANDA cũng cho biết: "Vàng bắt đầu hấp dẫn do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ đi xuống. Khi đà tăng của USD đã chạm đỉnh và nhà đầu tư giờ chuyển hướng sang tài sản trú ẩn, triển vọng của kim loại quý khá sáng sủa".

Nhiều chuyên gia cũng tỏ ra lạc quan với triển vọng của vàng. Trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái như thế này, vàng sẽ phát huy vai trò của mình, điều đó có thể đẩy giá kim loại quý vượt mốc 2.000 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,85-68,67 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 67,9-68,7 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 67,9-68,65 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-vang-hom-nay-18/6-giam-phien-cuoi-tuan-chuyen-gia-du-doan-34soc34-c6a5957.html