Giá vàng hôm nay 17/6: Tăng mạnh trước những bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu

Thời điểm 8h35 sáng nay 17/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.846 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn của giới đầu tư kết hợp cùng lực cầu bắt đáy đã giúp giá vàng bật tăng trong phiên hôm nay. Việc đồng USD bị bán tháo mạnh cũng hỗ trợ tốt cho đà tăng giá của kim loại quý.

Ngày 15/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994, để ngăn chặn sự gia tăng của lạm phát và cảnh báo về sự chậm lại của nền kinh tế. Toàn bộ thị trường tài chính đã có phản ứng trước thông tin này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thời hạn thấp hơn, đồng USD rớt khỏi mức cao nhất 20 năm, giá vàng bật tăng từ đáy 5 tuần,... Brian Lan, Giám đốc điều hành tại đại lý GoldSilver Central, cho biết các nhà đầu tư chủ chốt thừa nhận rằng, triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều thách thức và họ vẫn thích giữ vàng thỏi như một tài sản trú ẩn an toàn.

Quyết định nâng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đang được giới đầu tư đem ra mổ xẻ. Việc vàng biến động trong quãng hẹp liên tục trong những tuần gần đây, bất chấp các sự kiện lớn, khiến giới đầu tư đau đầu tìm kiếm động lực để kéo vàng ra khỏi xu hướng này.

Hôm nay, trên thị trường tài chính thế giới, có một vấn đề khác đang khiến giới đầu tư lo ngại, đó là giá trị của đồng yên Nhật giảm so với đồng USD. Đồng yên đã mất khoảng 1/3 giá trị so với đồng USD trong 1,5 năm qua do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ chính sách tiền tệ dễ dàng, trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác thắt chặt. Các chuyên gia cho rằng sự suy yếu này của đồng yên là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất ổn trên nền kinh tế toàn cầu.

Tất cả những lo ngại kể trên đang hỗ trợ mạnh cho kim loại quý với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Lịch sử cho thấy lạm phát giá tăng cao sẽ thúc đẩy đà tăng của các loại tài sản cứng và kìm hãm bước tiến của tài sản giấy.

Giá vàng tiếp đà tăng

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67,95-68,77 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 67,9-68,7 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 67,95-68,75 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

