Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani vừa tậu thêm xe mới đắt cỡ nào?

Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, và con dâu Radhika Merchant gần đây được bắt gặp xuất hiện cùng chiếc Lexus LM 350H Hybrid, mẫu MPV 5 chỗ ngồi đắt đỏ nhất tại Ấn Độ. Xe có giá trị khoảng 3 crore rupee (tương đương gần 9 tỷ đồng).

Chiếc xe được phát hiện gần trường quốc tế Dhirubhai Ambani, Mumbai, nơi gia đình Ambani thường xuyên ghé thăm. Bên cạnh đó, sự kiện còn thu hút sự chú ý của các ngôi sao Bollywood như Amitabh Bachchan và Shah Rukh Khan, làm nổi bật thêm sự kiện này.

Ngoại thất của Lexus LM 350H mang đến vẻ ngoài cuốn hút với lớp sơn trắng tinh tế và lưới tản nhiệt mạ chrome độc đáo. Xe được trang bị đèn pha tri-projector và đèn hậu hình chữ L hiện đại, góp phần tăng thêm sự đẳng cấp.

Các chi tiết khác như đèn sương mù LED thẳng đứng, bánh xe hợp kim 19 inch, và dải đèn LED chạy ngang đuôi xe càng làm nổi bật dáng vẻ sang trọng. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh xảo và công nghệ hiện đại.

Mẫu xe Lexus LM 350H

Bên trong, Lexus LM 350H mang lại trải nghiệm như khách sạn 5 sao di động. Nội thất được bọc da cao cấp, ghế ngồi có khả năng ngả lưng và tích hợp hệ thống massage. Bảng điều khiển được ốp gỗ tinh xảo, màn hình lớn kết nối hiện đại và hệ thống ghế thông gió đem lại sự thoải mái tối đa.

Ngoài ra, xe còn tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn (ANR), kiểm soát nhiệt độ cá nhân hóa và hệ thống đèn ambient tăng cảm giác thư giãn. Với những tính năng này, mỗi hành trình trên Lexus LM 350H đều trở thành một trải nghiệm đẳng cấp.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm 3D Mark Levinson với 23 loa, mang đến chất lượng âm thanh vượt trội. Hành khách ở hàng ghế sau có thể tận hưởng màn hình giải trí lớn, hoàn hảo cho những chuyến đi dài.

Về an toàn, Lexus LM 350H được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), đảm bảo an toàn tối đa cho mọi hành trình. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự sang trọng và an tâm trong một chiếc MPV.

Gia đình Ambani luôn được biết đến với phong cách sống xa hoa và những lựa chọn đầy tính biểu tượng. Sự xuất hiện của họ cùng chiếc Lexus LM 350H, không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn nhấn mạnh xu hướng sử dụng các dòng xe hybrid cao cấp tại Ấn Độ.

Ngoài ra, sự kiện này còn gắn liền với sự quan tâm của công chúng đối với các siêu xe sang trọng, đặc biệt khi chúng thuộc sở hữu của gia đình Ambani, một trong những biểu tượng của sự thành đạt tại Ấn Độ.