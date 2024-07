Kim Kardashian bị chỉ trích vì mặc đầm đỏ dự cưới con trai tỷ phú giàu nhất châu Á

Là một trong những khách mời VIP, Kim khẳng định sự đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng khi xuất hiện trong loạt xiêm y cầu kỳ mang tinh thần truyền thống Ấn Độ. Cô chọn hai thiết kế đỏ rực, gồm bộ cánh đính kết tỉ mỉ hôm 12/7 và tác phẩm Gaurav Gupta tạo phom tinh tế, kèm khăn trùm đầu bay bổng cho sự kiện sau đó hai ngày. Bà mẹ bốn con tô điểm phong cách bằng hàng trăm carat kim cương và ngọc lục bảo từ thương hiệu Lorraine Schwartz. Tuy nhiên, chính gam màu nổi bật này là lý do khiến mỹ nhân 43 tuổi bị nhiều khán giả chỉ trích.

"Không được diện sắc đỏ trong đám cưới ở Ấn Độ. Nó chỉ dành cho cô dâu", "Việc khách mời chọn màu đỏ trong hôn lễ của người theo đạo Hindu cũng tối kỵ giống như mặc gam trắng ở lễ cưới thông thường", "Kim không có chút nhạy cảm nào, thật tệ", "Tôi là người Mexico nhưng cũng biết không được phép diện màu đỏ khi dự cưới tại Ấn Độ"..., một số tài khoản Instagram bình luận.

Chuyên gia thời trang Eshita Kabra-Davies cũng có quan điểm tương tự. Cô nói với Who What Wear rằng xiêm y đỏ trong đám cưới ở Ấn Độ là một sai lầm lớn, trừ khi người đó là cô dâu.

Một trong hai bộ cánh gam đỏ mà Kim Kardashian mặc tới hôn lễ của Anant Ambani.

Anant Ambani và cô dâu Radhika Merchant tổ chức tiệc cưới xa hoa kéo dài ba ngày vào cuối tuần qua tại Mumbai. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có các chính trị gia, doanh nhân, ngôi sao showbiz hàng đầu thế giới. The Guardian ước tính chi phí hôn lễ, gồm cả những bữa tiệc trước cưới và cát-xê cho ca sĩ biểu diễn, lên tới 600 triệu USD.

Kim Kardashian hiện có chỗ đứng vững chắc và được săn đón trong làng mốt. Năm 2019, cô được trao cúp "Nhân vật có sức ảnh hưởng" tại CFDA Fashion Awards (Giải thưởng Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ) trước sự ngạc nhiên của nhiều người trong ngành. Tại Innovator Awards 2021 do tạp chí The Wall Street Journal tổ chức, tỷ phú 8X tiếp tục được vinh danh ở hạng mục "Innovator of the Year" nhờ sự thành công của thương hiệu nội y Skims. Sau đó không lâu, cô thắng giải "Fashion Icon" trong khuôn khổ People's Choice Awards 2021. Hôm 1/6/2023, tạp chí Forbes công bố Kim xếp thứ 21 trong danh sách "Những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ" với 1,2 tỷ USD.

