Con dâu tỷ phú giàu nhất châu Á 'chống già' bằng thức uống rẻ tiền

Shloka Mehta khoe làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn ở tuổi 44.

Shloka Mehta sinh năm 1980, xuất thân trong một gia đình danh giá. Cha mẹ đẻ của Shloka Mehta sở hữu một trong những công ty kim cương lớn bậc nhất thế giới. Năm 2019, cô kết hôn với Akash Ambani, con trai cả của Mukesh Ambani - tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á và lọt top 10 người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 100 tỷ USD.

Trở thành nàng dâu hào môn, Shloka Mehta vẫn duy trì thói quen làm đẹp, giữ dáng bằng cách uống trà xanh hàng ngày. Cô thường thêm một số loại hoa, quả thảo mộc vào trà xanh để tạo thành thức uống tốt cho sức khỏe, làn da và vóc dáng. Nhờ thường xuyên uống trà xanh mà Shloka Mehta giữ được vóc dáng thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở và làn da căng bóng, mịn màng ở tuổi 44.

Trà xanh là thức uống rẻ tiền giúp chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân và cải thiện vóc dáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Michael Garrico chỉ ra trà xanh chứa chất chống lão hóa gọi là epigallocatechin gallate (EGCG) có hiệu quả trong việc làm trẻ hóa các tế bào da đang chết. Trà xanh còn chứa nhiều vitamin nhóm B và vitamin E, hai dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe làn da. Vitamin B2 giúp giữ cho làn da trẻ trung và săn chắc trong khi vitamin E thúc đẩy sự phát triển tế bào da mới và làm cho da mềm mại và rạng rỡ hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cũng nhận định các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp ngăn ngừa và giảm tổn thương tế bào do độc tố và các gốc tự do, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường hiệu quả giảm cân.

Theo nhà dinh dưỡng học Juliana Tamayo, trà xanh hoạt động như một chất kích thích và các chất bảo vệ thần kinh có thể ngăn ngừa tổn thương nhận thức, có lợi trong việc phòng các bệnh thoái hóa do tuổi tác. Trà xanh là thứ uống nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể và làm chậm tốc độ lão hóa.

(Theo Times of India, Healthline)

