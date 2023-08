Tân phó tổng giám đốc ngân hàng Eximbank xuất thân thế nào?

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – EIB) mới đây đã công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ ngày 2/8, thời hạn bổ nhiệm 3 năm. Trước khi ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc EIB, ông Nguyễn Hoàng Hải là cái tên nổi tiếng trong giới đầu tư.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1978, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Ông Hải đã có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.

Ông Nguyễn Hoàng Hải từng là thành viên Hội đồng Đầu tư ABBANK, Phó Tổng Giám đốc Abbank Asset Management; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance). Ông Hải chỉ mới rời vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của EVNFinance vì lý do cá nhân hồi giữa tháng 5/2023.

Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực ngân hàng EIB từ ngày 2/8

Sau quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Ban Tổng giám đốc của Eximbank sẽ có 5 thành viên gồm Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc và 4 Phó Tổng giám đốc gồm các ông Nguyễn Hoàng Hải, Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Nguyễn Hướng Minh.

Trước khi bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực, EIB cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Theo đó trong quý 2, EIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 534 tỷ đồng, giảm gần 50% so với con số 1.039 tỷ đồng của quý 2/2022. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, EIB lãi ròng 422 tỷ đồng, chưa bằng 50% cùng kỳ (871,4 tỷ đồng).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Eximbank báo lãi trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, trong đó điểm nhấn là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 21% so với đầu năm lên 270,2 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 41% lên 384,6 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh này cũng thụt lùi gần 500 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của Eximbank đạt 190.3010 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng nhẹ lên 130.270 tỷ đồng. Ngoài ra, số dư tiền gửi khách hàng của Eximbank cũng đạt 154.278 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm trước. Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh từ 1,82% vào thời điểm cuối năm 2022 lên 2,78% tương đương 3.624 tỷ đồng khi kết thúc quý 2/2023.

