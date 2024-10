Một đại gia vừa chi thêm nghìn tỷ để trở thành cổ đông lớn của ngân hàng VIB

Thêm "đại gia" chi nghìn tỷ để trở thành cổ đông của VIB

Theo thông tin được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), do ông Đặng Khắc Vỹ làm Chủ tịch công bố, trong ngày 24/9, CTCP Unicap (trụ sở tại TP HCM) mua thành công hơn 66,7 triệu cổ phiếu VIB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0 lên 2,241%. Với mức giá kết phiên giao dịch ngày 24/9 là 19.100 đồng/cổ phiếu, ước tính Unicap đã chi cho thương vụ mua này khoảng 1.270 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước khi chi nghìn tỷ để trở thành một trong những cổ đông nắm giữ từ 1% cổ phần của VIB trở lên, CTCP Unicap chỉ mới được thành lập vào ngày 4/9/2024 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

CTCP Unicap đã chi hơn nghìn tỷ để trở thành cổ đông nắm giữ trên 1% vốn của VIB

Theo tìm hiểu, CTCP Unicap có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn gồm Đặng Khắc Cường góp 1 tỷ đồng, cổ đông Nguyễn Thùy Nga và Tống Ngọc Mỹ Trâm mỗi người góp 49,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 49,5% vốn góp cho mỗi người. Trong đó, bà Nguyễn Thùy Nga sinh năm 1978 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi thành lập CTCP Unicap để mua cổ phiếu của VIB, cả bà Nguyễn Thùy Nga và Tống Ngọc Mỹ Trâm đã là những cổ đông nắm giữ trên 1% cổ phần của nhà băng này. Theo công bố của VIB, bà Nguyễn Thùy Nga đang trực tiếp nắm giữ hơn 70 triệu cổ phần (tương đương 2,351% vốn điều lệ), tính theo giá thị trường khối tài sản của bà Nga trực tiếp nắm giữ tại VIB có giá trị hơn 1.340 tỷ đồng. Về phần mình, bà Tống Ngọc Mỹ Trâm cũng trực tiếp nắm giữ gần 98 triệu cổ phần (tương đương 3,288% vốn điều lệ VIB), tính theo giá thị trường, khối tài sản bà Tâm đang trực tiếp nắm giữ tại VIB có giá trị hơn 1.880 tỷ đồng.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông gồm Unicap và 2 cá nhân liên quan là Nguyễn Thùy Nga, Tống Ngọc Mỹ Trâm, nắm giữ tổng cộng gần 222,6 triệu cổ phần VIB, tương đương 7,47% vốn. Tính theo giá thị trường, khoản đầu tư của nhóm này vào VIB hiện ở mức hơn 4.273 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới thay đổi cổ đông lớn, ngày 26/9, cổ đông ngoại Commonwealth Bank of Australia (Australia) của VIB đã bán thành công 148 triệu cổ phiếu. Tổ chức này giảm số lượng cổ phần nắm giữ từ hơn 588,2 triệu đơn vị, xuống còn hơn 440 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ giảm từ 19,74% xuống còn 14,78%.

Các nhóm cổ đông lớn tại VIB

Sau 2 giao dịch của CTCP Unicap và cổ đông ngoại Commonwealth Bank of Australia, ngân hàng VIB đã báo cáo cập nhật về cổ đông nắm trên 1% vốn ngân hàng. Theo VIB, 19 cổ đông sở hữu khoảng 1,8 tỷ cổ phiếu, tương đương khoảng 70% vốn điều lệ, gồm 13 cá nhân và 6 tổ chức.

Trong cơ cấu cổ đông của ngân hàng VIB, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ và nhóm người có liên quan sở hữu hơn 20% vốn điều lệ. Trong đó, ông Đặng Khắc Vỹ trực tiếp nắm 4,949% cổ phần. Nhóm người có liên quan tới ông Vỹ gồm bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ ông Vỹ, nắm giữ 125 triệu cổ phần, tương đương 4,9% vốn. Hai tổ chức có liên quan đến ông Vỹ là CTCP Beston sở hữu hơn 4,68% và CTCP Funderra nắm 4,68%.

Cổ đông ngoại Commonwealth Bank of Australia (CBA), cổ đông chiến lược và cũng là cổ đông lớn nhất, sở hữu hơn 440 triệu cổ phần, tương đương 14,78%. Trong khi đó, ông Đỗ Xuân Hoàng (Thành viên HĐQT) nắm gần 4,95% và những người liên quan nắm hơn 4,34%.

Với việc gia tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 222,6 triệu cổ phiếu VIB tương đương 7,47% vốn, nhóm cổ đông gồm CTCP Unicap và 2 cá nhân liên quan gồm Nguyễn Thùy Nga, Tống Ngọc Mỹ Trâm cũng trở thành một thế lực mới tại VIB khi sở hữu tỷ lệ trên 5% cổ phần tại nhà băng này.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.587 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.669 tỷ đồng, giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo số liệu mới được công ty chứng khoán SSI công bố, trong quý 3/2024, VIB dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ 1.900 tỷ đồng đến 2.100 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 2.683 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

