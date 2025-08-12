Thiên tài AI 24 tuổi khiến Mark Zuckerberg gặp trực tiếp, bỏ ra hơn 6.500 tỷ đồng để chiêu mộ

Matt Deitke là ai và vì sao lại được Meta săn đón?

Matt Deitke bắt đầu sự nghiệp trong chương trình Tiến sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Washington, nhưng quyết định bỏ ngang để theo đuổi các dự án AI thực tiễn. Anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi tại Allen Institute for AI (AI2) ở Seattle với việc dẫn dắt phát triển Molmo – hệ thống chatbot đa phương thức có thể xử lý văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Molmo không chỉ trả lời bằng chữ, mà còn có khả năng suy luận không gian, phản hồi bằng hình ảnh và diễn giải dữ liệu cảm giác theo thời gian thực. Công trình này giúp Deitke nhận Giải thưởng Bài báo Xuất sắc tại hội nghị AI NeurIPS 2022, đồng thời được cả các nhà nghiên cứu OpenAI công nhận là chuẩn tham chiếu cho thử nghiệm liên kết đa phương thức.

Matt Deitke được Zuckerberg đánh giá cao

Vì sao Deitke từ chối 125 triệu USD và Zuckerberg phải “ra tay”?

Năm 2024, Meta đề nghị gói đãi ngộ 125 triệu USD trong bốn năm để Deitke gia nhập Superintelligence Lab, nhưng anh từ chối để tập trung cho nghiên cứu độc lập và startup Vercept. Anh lo ngại việc gia nhập quá sớm sẽ hạn chế tự do thử nghiệm – một giá trị anh coi trọng trong nghiên cứu.

Không bỏ cuộc, Mark Zuckerberg đã trực tiếp gặp gỡ để trình bày tầm nhìn AI của Meta. Kết quả là lời mời được nâng lên 250 triệu USD (gồm tiền mặt và cổ phiếu), trong đó 100 triệu USD trả ngay năm đầu – một trong những gói tuyển dụng hào phóng nhất lịch sử ngành AI. Lần này, Deitke đồng ý, đánh dấu một thương vụ gây tiếng vang trong “cuộc chiến nhân tài” AI toàn cầu.

Vercept – giấc mơ tạo ra tác nhân AI tự động hành động như con người

Cuối năm 2023, trước khi vào Meta, Deitke đồng sáng lập Vercept – startup xây dựng các tác nhân AI tự động có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp trên internet mà không cần con người liên tục ra lệnh.

Khởi đầu với 10 nhân sự, Vercept nhanh chóng thu hút 16,5 triệu USD vốn đầu tư, trong đó có sự hậu thuẫn của cựu CEO Google Eric Schmidt. Các nguyên mẫu ban đầu cho thấy khả năng tìm kiếm, xử lý và thích nghi trong bối cảnh mới, mở ra tiềm năng ứng dụng lớn cho doanh nghiệp và nghiên cứu. Tầm nhìn của Vercept: tạo ra AI “không chỉ biết nói, mà còn biết làm”.