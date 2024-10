Đất nền tăng giá gấp 5-6 lần, nhà đầu tư lãi tiền tỷ với số vốn chưa đến 200 triệu đồng

Sau khi rơi vào trầm lắng giai đoạn nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023, phân khúc đất nền Hà Nội đã bước vào một chu kỳ tăng giá mới từ nửa cuối năm 2023 đến nay. Chị Dung, một nhà đầu tư đất nền khu vực Hà Đông cho biết tại quận Hà Đông, một lô đất 50 m2 có đường lớn chạy qua, nằm sát Vành đai 4 được chào bán với giá 3,5 – 4 tỷ đồng lúc trước Tết, thì hiện mức giá đã tăng lên thành 5,5 đến 7 tỷ đồng. Tình trạng giá bất động sản tăng gấp đôi chỉ sau nửa năm không còn lạ đối với những khu vực xung quanh Vành đai 4.

Trong khi nhiều người choáng váng bởi mức độ tăng giá chóng mặt của phân khúc đất nền thời gian gần đây, nhiều người đã ghi nhận khoản lãi lớn với số vốn đầu tư chỉ vài trăm triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hải (Nam Định) là một trong những người đã thu được khoản lãi lớn khi đầu tư vào đất nền. Anh Hải chia sẻ đầu năm 2018 góp 185 triệu đồng mua chung lô đất nền với diện tích 42m2 tại Hà Đông. Sau hơn 6 năm xuống tiền đầu tư, hồi cuối tháng 9 vừa qua anh đã chốt lời khoản đầu tư của mình để thu về số tiền 1,184 tỷ đồng, tương đương mức lãi ròng gần 1 tỷ đồng. “So với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, số tiền lãi thu được từ khoản đầu tư đất nền này là hoàn toàn vượt trội”, anh Hải chia sẻ.

Không thu được khoản lãi lớn như anh Hải, chị Hải Anh, một nhà đầu tư khác tại Thái Bình cho biết bản thân cũng lãi hơn 900 triệu đồng khi chi số tiền 285 triệu đồng góp vốn mua lô đất dịch vụ tại Hà Đông vào đầu năm 2019. Chị Hải Anh cho biết mới đây đã quyết định rút vốn khỏi khoản đầu tư này để thu về số tiền gần 1,2 tỷ đồng. “Nhờ quyết định đầu tư vào lô đất nền này, gia đình tôi đã dư ra một khoản đáng kể để làm ngôi nhà đang ở”, chị Hải Anh chia sẻ.

Đất nền khu vực này đang được rao bán phổ biến ở mức giá từ 5 tỷ đồng/lô trở lên

Thống kê từ chuyên trang batdongsan cho biết chỉ tính riêng trong giai đoạn 2018-2022, đất nền, thổ cư là loại hình bất động sản có biến động giá tăng mạnh nhất tại quận Hà Đông, Hà Nội, đạt mức trung bình lên tới 25%/năm. Theo đó, so với năm 2018, mặt bằng giá đất năm 2022 tại địa bàn này đã tăng 2,25 lần, từ mốc trung bình 40 triệu/m2 lên 90 triệu/m2. Nguyên nhân là do 5 năm trước, mặt bằng giá đất tại quận Hà Đông vẫn khá mềm so với các quận cùng khu vực phía Tây, Tây Nam như Cầu Giấy (118 triệu/m2); Thanh Xuân (83 triệu/m2); Nam Từ Liêm (44 triệu/m2).

Trong khi đó, anh Trần Đình Lương, một môi giới, nhà đầu tư với hàng chục năm kinh nghiệm tại quận Hà Đông, cho biết đất nền tại khu vực Hà Đông đã tiếp tục ghi nhận mức tăng giá mạnh từ nửa cuối năm 2022 đến nay. Nhà đầu tư này chia sẻ nhiều lô đất dịch vụ tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội nửa cuối năm 2022 được rao bán với mức giá phổ biến từ 2,5 đến 3,2 tỷ đồng. Những lô có vị trí đẹp được rao bán quanh mức giá 3,4-3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay những lô đất này đang được rao bán với mức giá từ 5 đến 5,6 tỷ đồng, thậm chí những lô có vị trí đẹp thậm chí còn được rao bán với giá trên 6 tỷ đồng.

Không chỉ đất nền, nhà đất trong ngõ tại đây cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh cùng với đà tăng của giá đất. Chị Huyền, một nhà đầu tư nhà đất tại Hà Đông cho biết nếu như năm 2020, chỉ cần số tiền từ 1,4-1,7 tỷ đồng, những gia đình trẻ, người mua nhà lần đầu dễ dàng lựa chọn cho mình những căn nhà 4 tầng được xây dựng trên thửa đất rộng từ 30-40m2. Đến nay, cũng với những căn nhà xây trên diện tích đất này đang được rao bán với mức giá từ 3,2 đến 4 tỷ đồng.

Dù giá đất nền, nhà đất nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận tăng giá mạnh thời gian qua, tuy nhiên theo khảo sát của trang thông tin Batdongsan thị trường đất nền vẫn là kênh đầu tư nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan cho biết, đến thời điểm hiện tại so với quý 1/2023, đất nền Hoài Đức đã tăng 81%, từ mức giá trung bình toàn thị trường là 55 triệu đồng/m2 lên mức 100 triệu đồng/m2; đất nền Đông Anh tăng 53%, từ mức giá trung bình 41 triệu đồng/m2 lên mức 63 triệu đồng/m2. Đất nền Thanh Oai tăng 90%, từ mức giá trung bình 21 triệu đồng/m2 lên mức 40 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, riêng trong quý 3/2024, những đợt đấu giá đất ven Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng chục lần giá khởi điểm lại cho thấy dấu hiệu bất thường. Nhìn nhận về sự bất thường này, dữ liệu khảo sát ý kiến của hơn 500 môi giới bất động sản do Batdongsan thực hiện ghi nhận có 38% môi giới cho rằng đất đấu giá cao bất thường là do tâm lý Fomo, đầu cơ. 29% cho rằng các thay đổi về luật đã thúc đẩy giá tăng cao, 21% nhận định các nhóm lợi ích đang thổi giá đất vùng ven.

Nguồn: [Link nguồn]