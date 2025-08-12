Quán cà phê ở Hà Nội “chơi lớn”, chi tiền trang trí cờ đỏ sao vàng đón khách đến check-in

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày Quốc khánh 2/9, hàng loạt các nhà hàng, quán ăn và trên khắp các đường phố đã bắt đầu khoác trên mình diện mạo mới, với cờ đỏ sao vàng lấp lánh, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trong đó, nổi bật nhất là quán cà phê tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Nội) với không gian rộng rãi được trang trí cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in ngay từ đầu tháng 8.

Khắp không gian quán ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng và các loại băng rôn, biểu ngữ... thu hút mọi người đến check-in.

Nổi bật hai bên lối đi là hai tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm theo trích đoạn trang trọng trong bản Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.

Chị Nguyễn Bảo Ngân - chủ quán cho biết, đây là lần đầu tiên quán đầu tư quy mô lớn cho không gian trang trí dịp lễ.

Để hoàn thành "concept yêu nước" này, chị Ngân và đội ngũ đã phải chuẩn bị khoảng 2 tháng cho việc lên ý tưởng, tìm vật liệu và thi công.

Việc thi công chỉ mất 2 ngày nhưng phần nghiên cứu và thiết kế kéo dài gần 2 tháng. Toàn bộ đội ngũ của quán thực hiện, không thuê bên ngoài

"Mong muốn của chúng tôi là tạo ra một không gian có chiều sâu, mỗi góc check-in đều gợi nhớ đến những thời khắc lịch sử 80 năm trước", chị Ngân nói.

Theo chị Ngân, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng ngày 2/9/1945 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây tròn 80 năm, quán muốn dựng lên một không gian gợi nhớ không khí hào hùng của dân tộc.

Toàn bộ những vật dụng xưa cũ này được chị Ngân sưu tầm trong thời gian dài về trưng bày ở quán.

Ngoài trang trí các không gian theo tinh thần yêu nước, quán còn có gian hàng cho thuê áo dài, phụ kiện chụp ảnh với giá từ 50 nghìn đồng/bộ.

Bắt đầu hoàn thiện và đón khách đến check-in từ đầu tháng 8/2025, quán đã thu hút hàng trăm lượt khách.

Đa số khách đến check-in là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn TP Hà Nội.

Một góc nhỏ trang trí Đài Tiếng nói Việt Nam và Giai điệu Tổ Quốc với hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao cùng bài hát "Tiến quân ca".

Một góc trưng bày chân dung các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ có những tác phẩm nổi tiếng gắn với lịch sử của đất nước

Không chỉ trang trí không gian của quán, các loại đồ uống cũng được trang trí hình cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần yêu nước.

Đưa con nhỏ di chuyển quãng đường hơn 16km từ Long Biên sang quán để chụp ảnh check-in, chị Nguyễn Hằng cho biết, quán không chỉ trang trí đẹp mắt mà còn giúp các con của chị hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc.

"Tôi đến đây vào dịp Noel vừa rồi, thấy đẹp nên đợt này lại đưa con qua đây chơi, chụp ảnh. Điều tôi thích nhất là không gian trang trí đẹp, nhiều màu sắc và mang đậm dấu ấn lịch sử', chị Hằng nói.

Menu đa dạng, các thức uống có giá từ 30-60 nghìn đồng/món khiến nhiều bạn trẻ thích thú, rủ nhau đến chụp ảnh, check-in.

Chị Ngân cho biết, thời gian gần đây, lượng khách đến sử dụng dịch vụ của quán tăng lên từ 20-30%.

Không gian đặc biệt này sẽ được giữ nguyên đến hết tháng 9 để nhiều khách hàng có cơ hội trải nghiệm, chụp ảnh check-in.